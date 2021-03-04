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你也是嗎？這「5種姓名筆劃」偏財正財賺到翻　數錢數到手抽筋

命理老師曝有5種人的姓名筆劃，正財和偏財都可以賺到飽。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

命理專家李玉珮老師，近日上節目《命運好好玩》時，分享有5種姓名筆劃的人，不僅正財運旺到不行，連偏財運都強強滾。李玉珮老師表示，所謂正財，就是細水長流的固定收入，偏財則分為3個類型，分別是以小博大例如賭博，或是不勞而獲繼承財產、撿到錢，又或是投資之後坐享其成等額外收入。

不知不覺2021年已經來到3月，到了春暖花開的季節，許多人也開始好奇自己的「財運」到底如何。李玉珮老師就在節目《命運好好玩》中分享，自己的姓氏人格與總格（人格為名字前2字相加，總格為姓與名全部相加）筆劃如果是17、19、35、48、42劃的人，這些人可說是正財、偏財都能賺飽飽。李玉珮進一步解釋，說明正財是指細水長流的薪水，而這些筆劃的人在工作上競競業業，所以工作十分穩定，而且就算要跳槽也都有機會。

命理專家李玉珮老師上節目分享，這5種筆劃的人正財、偏財都能爽爽賺。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）

再來是名利相依的筆劃。李玉珮表示這些筆劃的人容易「無心插柳柳成陰」，這些筆劃的人格與總格是12、13、16、31、39。李玉珮表示，這些人與其一直苦思要怎麼賺錢，不如先想想自己有什麼專業技能，有了名氣之後利就會跟著來。李玉珮鼓勵這些姓名筆劃的人可以考證照，讓自己的專業技能獲得肯定，儘管現在有工作，但可以經營副業和一技之長，錢財就會滾滾來。

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命理老師李玉珮說明，這幾個姓名筆劃的人財運佳。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）


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