百萬年薪全給妻！下班還要洗碗　夫累壞想放手：保護費都交了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫1日在臉書「靠北婚姻2.0」PO文指稱，一個月薪水7萬元加年終通通都上繳給老婆，想要零用錢只能自己想辦法，回家還要忍受小孩吵、洗碗做家務，因此很苦惱是不是應該放手，讓彼此去過更好的人生。不過，大多數網友看完整篇文章，大多都站在老婆這一邊，並紛紛留言勸他互相體諒，「帶孩子不比上班輕鬆，加油吧！男人。」

▲原PO抱怨老婆掌握經濟命脈，卻不給他休息的空間。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

「有沒有男人跟我一樣可憐？」原PO提到，自己目前是在南部工作，沒有房貸、車貸等任何貸款，每個月的薪水大約7萬元，加上年終，一年收入應該有百萬，但全部都上繳給老婆，一毛錢都不拿，想要零用錢花用，就自己想辦法解決。

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原PO認為，他都已經做到這個地步，下班回到家大多已經累個半死，只希望可以好好休息一下，「可不可以不要讓小孩來煩我，不要叫我洗碗，保護費我都交了，應該給我輕鬆一點吧」、「我是不是該放手，讓她去找更好的男人」。

▲網友勸原PO，工作再忙也要抽空陪小孩。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

不過，網友們看完原PO的抱怨文，大多留言勸他要懂得互相體諒，「我的錢也都上繳啊，身為男人我不可能洗碗，我只負責洗廁所」、「帶孩子不比上班輕鬆，加油吧！男人」。

也有熱心網友建議原PO，可以先跟妻子溝通，再考慮要不要革命，「畢竟辛苦賺錢卻得全部上繳，還要看臉色拿錢，確實說不過去。但孩子多少還是要陪啦，家務事可以交給家電處理，買下去省力氣。」