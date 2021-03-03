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小英邀「全民吃爆鳳梨」　陸總台：奇葩行為舉世無雙

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

記者鄭思楠／綜合報導

鳳梨議題延燒，大陸中央廣播電視總台《看台海》微信公眾號3日發海峽時評怒斥，連日以來，民進黨當局非但不反思島內食品安全漏洞，反而無端攻擊大陸「隨便找理由打壓台灣鳳梨」，硬把技術性問題政治化，毫無理性，令人不齒，「這種奇葩行為舉世無雙。」

評論表示，農業生態安全和食品安全關乎廣大民眾的切身利益，放任有害生物傳播蔓延造成的危害難以估量。大陸採取必要措施防範風險，理所當然。菠蘿（台稱鳳梨）是農產品，也是食品。民以食為天，對於食品安全這樣的大事，當然不可掉以輕心。

評論怒斥，反觀民進黨當局長期以來癡迷「倚美抗陸」、「以疫謀獨」，根本沒有心思為平頭百姓做實事，更不用說為果農的安全生產未雨綢繆了，早前，為了抱美方政客大腿，民進黨當局置島內民眾健康福祉於不顧，把「萊豬」放進台灣，做出了泯滅良心的害人勾當，令人目瞪口呆。

2010年兩岸簽署ECFA，早收清單共有539個品項，大陸對其中18項農漁產品給予零關稅優惠。評論也表示，「眼下台灣水果外銷市場所佔比例最高的也正是大陸，究竟是誰在真心實意幫台農，明眼人一目了然。如今，民進黨當局刻意歪曲、惡意解讀暫停台灣菠蘿輸入大陸，也恰恰說明了其心中有鬼。」

評論怒斥，此次暫停台灣菠蘿輸入大陸就像是小小的針頭，瞬時戳破了民進黨當局一直以來精心編織的「畫皮」：他們鼓吹與大陸經濟「脫鉤」，結果台灣經濟對大陸的依存度屢創新高；他們鼓吹搞「新南向」，卻被經濟數據頻頻「打臉」；他們鼓吹限制大陸企業赴島內投資，但又厚著臉皮要求大陸繼續惠台。

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