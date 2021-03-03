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本土疫情趨緩！　澳洲即起調整為「低風險國家」

▲▼0225指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，澳洲已連續5週達低風險分級標準，並自2月27日起放寬防疫管制措施，故自中低風險國家調整為低風險國家。目前包括澳洲，已有12國屬於低風險國家。

指揮中心風險國家級別如下：

1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、不丹、澳洲。
2.中低感染風險國家/地區：新加坡、越南、柬埔寨。

指揮中心指出，全球COVID-19疫情於今(2021)年1月中旬達高峰後趨緩，近1週新增確診數回升，死亡數持續下降，歐洲、美洲仍為目前疫情流行中心。

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指揮中心監測資料顯示，全球累計114,646,497例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國28,787,352例、印度11,124,527例、巴西10,646,926例、俄羅斯4,268,215例及英國4,188,400例為多；病例中2,554,987例死亡，以美國526,000例、巴西257,361例、墨西哥186,152例、印度157,248例及英國123,296例為多。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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