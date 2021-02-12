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社會 社會焦點 保障人權

婦驚慌衝派出所高喊：警察幫幫我！　她意外掛斷電話「因禍得福」

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲三民第二分局陽明派出所警員陳奕丞，及時阻止婦人養老金遭詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

三民第二分局陽明派出所警員陳奕丞日前執行值班勤務時，65歲的許姓婦人驚慌地跑入派出所，喊著：拜託警察幫幫我！陳奕丞安撫婦人情緒並詢問發生何事。


婦人娓娓道來，自己接到一通電話，對方自稱是台中市警察局的刑警，「妳涉嫌洗錢掏空案件，帳戶已被監管，唸出妳的年籍資料，我製作電話筆錄，此案偵查不公開，妳不可告知親友」恫嚇口吻說著，隨後電話轉接給台北市地檢署，檢察官請她配合清查資金，並交付保管，婦人連忙前往銀行ATM提領帳戶內42萬元現金，檢察官遂叫她將錢帶回家裡，檢察官會前往領取。

過程中檢察官都以威脅恐嚇的語氣要求她執行每一步驟，而且不能掛上電話。婦人領出現金上車後，不小心按到結束通話鍵，掛上電話、看著包包內的42萬現金，想著自己「即將被起訴」，相當惶恐，決定將車子開往住家附近的陽明派出所，希望警察能幫助她！

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼三民第二分局陽明派出所警員陳奕丞(中)，及時阻止婦人養老金遭詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

警員鍾佩吟立刻告訴婦人這是常見的假檢警類型詐騙，千萬不能上當！陳奕丞接著將假檢警詐騙的對話流程敘述給婦人聽，婦人一聽赫然發現和自己接到的電話內容一模一樣，才願意相信自己差點被詐騙集團騙走養老金！警員鍾佩吟也告知婦人按照以往經驗，掛斷與詐騙集團的通話後，若他再回撥、妳沒接到，他便不會再打，因為他知道妳已經拆穿騙局，婦人連忙點頭稱謝，感恩警察及時阻止她受騙。

陳奕丞護送婦女先將現金存回銀行，並陪同婦人平安返家，婦人放下驚慌失措的心，溫暖踏實的心油然而生。

警方表示，將加強重要節日安全維護作為，強化各項治安、交通及犯罪預防宣導作為，也提供許多優質服務，諸如「舉家外出安全維護工作」、「安心護鈔服務」，民眾若需警方協助存、提款護鈔服務；連假國旅外出，可撥打「110」電話，或親自前往各警察單位申請，申請案件將隨到隨辦，也呼籲各金融機構業者提高警覺發揮守望相助，遏阻歹徒僥倖的心理。

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