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瘋電影／詐欺女王　獨居不可自理的老人政府幫你找監護

文／賴賴

▲▼詐欺女王。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，敘事節奏明快且對白句句核心沒有廢話，很緊湊的先合法犯罪再開始復仇，最後的轉折再轉折很有戲，而這整部電影雖然充滿BUG卻好像可以在美國發生，不可思議的法官讓整部片理所當然的一錯再錯，就是娛樂放鬆打發時間的電影。

女主角有點年紀了，找來小辣妹養眼不無小補，卡司挑選得當，刻意找個侏儒來合理化每個BUG的可能性，好人不長命禍害一千年，電影不斷重複這個主題，但不是不報時機未到的結局，令人滿意，整體感是好看的。


片　　名：詐欺女王
英文片名：I Care a Lot
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2021-02-26
片　　長：01時58分
導　　演：J布萊克森(J Blakeson)
演　　員：羅莎蒙派克(Rosamund Pike) 、 彼得汀克萊傑(Peter Dinklage) 、 黛安薇絲特(Dianne Wiest) 、 克里斯梅西納(Chris Messina) 、 艾莉西亞維特(Alicia Witt)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌


劇情大綱

她，聰明美艷，智謀佈局，心機攻防，搖身完美犯罪的詐欺女王
瑪拉（羅莎蒙派克飾演）利用法律手段，成為特定老人族群的法定監護人，並將這群老人當成目標，先讓他們住進可怕的護理機構，再取走手機讓他們無法對外求助，最後偷走他們的財產，不動聲色地完美犯案，就連法律都拿她沒轍。某天，她鎖定下一個「肥羊」，並成功讓對方掉入自己精心佈下的騙局。隨後，她竟發現這位看似完美的「肥羊」，似乎不如表面所見的那樣單純，也讓自己開始受到死亡威脅…。

▲▼詐欺女王。（圖／yahoo）

▲看了這部電影發現獨居老人真是詐欺犯最甜蜜的對象。

▲▼詐欺女王。（圖／yahoo）

▲明明有兒子，政府卻仍將監護權給管理公司。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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