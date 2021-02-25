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瘋電影／溫蒂　拒絕長大的叛逆之旅

文／賴賴

▲▼溫蒂。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

看過『南方野獸公園』所以前來觀賞，果然不論是火侯或是對白演技都略遜一籌，有點可惜，劇情不斷重複旋繞在母親的說明，而非劇情所製造的溫情感動，節奏平緩，影展型電影。

透過兒童角度思考成長所失去的天真勇敢，希望永遠不要長大，單就這個主題超嫌單薄，不斷重複在單一類似劇情，可以感受到電影經費有限的超限制空間環境拍攝，奇幻型態的兒童電影。


片　　名：溫蒂
英文名稱：Wendy
類　　型：奇幻、劇情
上映日期：2021-02-10
片　　長：01時52分
導　　演：班謝特林(Benh Zeitlin)
演　　員：德溫法蘭絲(Devin France) 、 葉舒梅克(Yashua Mack)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：聯影／聯贏


劇情大綱

以魔幻寫實的風格重現英國經典文學作品《彼得潘與溫蒂》（Peter Pan and Wendy），少女溫蒂迷失在一個年齡和時間脫節的神祕夢幻島（Never land），她必須為拯救自己的家人、自由和年輕的歡樂精神而奮鬥，以擺脫成長老化的致命危險。由《南方野獸樂園》奧斯卡金像獎大導演班謝特林所執導的嘔心瀝血之作。

為了親情與友誼，她被迫與危險的大人對抗，前所未見的冒險就此揭開序幕，從火車車頂的奔跑、古老沈船、水下洞窟、海洋生物等元素營造出用生命淬煉的故事，是部史詩般的奇幻探險故事。

▲▼溫蒂。（圖／yahoo）

▲三個孩子被帶到一個奇幻森林，那裏的孩子不會長大，說話成熟。

▲▼溫蒂。（圖／yahoo）

▲在大人世界的危險旅程，這些孩子都玩到了。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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