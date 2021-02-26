瘋電影／刺殺小說家　尋少被誘拐的孩子找到小說中

文／賴賴

瘋言瘋語：

大陸的電腦特效實在了得，這部電影不論是劇本或是視覺，商業價值相當高，看得非常過癮，完全顛覆過去對中國電影的偏見，不僅沒有土味，獨特的中國風和場景非常驚喜，介於古代現代間落後的鄉村市景，意外的吸睛，已經分不清到底是實景還是電腦合成，光視覺就超超超好看的啦。

董子健這位聰明商業投資型的演員，不僅年紀輕輕就已經是被肯定的影帝，他的投資眼光獨到，也是幾部電影下來，可以看出他的選片能力和實力，幾乎沒有低票房的作品，電影在前半段鋪陳和說明過程稍嫌一點點平，從開始小說故事畫面起就沒有冷場了，非常推薦進願去觀賞，非常不錯。



片 名：刺殺小說家

英文片名：A Writer's Odyssey

類 型：動作冒險奇幻

上映日期：2021-02-26

片 長：02時02分

導 演：路陽

演 員：雷佳音 、 楊冪(Mini Yang) 、 董子健 、 于和偉 、 郭京飛 、 佟麗婭

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：原創娛樂



劇情大綱

異世界皇都，天神赤髮鬼殘暴統治，濫殺無辜。少年空文因被赤髮鬼追殺，決定奮起反擊。在黑甲的指引下，踏上了凡人弒神之路，這是小說家路空文筆下的奇幻世界。沒想到小說的進展，竟然也影響著現實世界，這時一名男子接下了刺殺他的任務……

▲抑鬱的小說家，只能靠網路說書尋求聲量。

▲孩子被誘拐後拼命找女兒的爸爸。

▲在小說中卻是一位要報仇的勇士。

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