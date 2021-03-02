瘋電影／迴路追殺令　死兩百多次殺大魔王

文／賴賴

瘋言瘋語：

評價不錯的電影才敢輕易觀賞，果然導演剪輯節奏有力，從開場到結尾沒有一分鐘是靜態，超強故事結構與視覺設計，感覺很像是在玩ＧＡＭＥ，結果竟然不是，有許多種類似電玩的錯覺，但非電腦特效拍攝，就是動作爽片，但劇本有驚喜。

以一個懸念展開到底是怎麼了的一部電影，在回頭抽絲剝繭尋找這個不斷輪迴的因果，帶出人類最簡單的根本家庭，在世界末日前你可曾冷靜思考你要怎麼過，還是莫名其妙就突然死了，在疫情嚴峻的歐美地區，這種喚起把握當下，珍惜生命中最珍貴的家庭關係，不斷重複的在電影劇情中出現，如果明天就要死去，你的今天要怎麼過？

十分推薦這部電影，超有梗超有力且言之有物。



片 名：迴路追殺令

英文名稱：Boss Level

類 型：動作、科幻、懸疑/驚悚

上映日期：2021-02-19

片 長：01時41分

導 演：喬卡納漢(Joe Carnahan)

演 員：梅爾吉勃遜(Mel Gibson) 、 法蘭克葛里諾(Frank Grillo) 、 娜歐蜜華茲(Naomi Watts) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 鄭肯(Ken Jeong ) 、 瑪蒂爾德奧利維耶(Mathilde Ollivier)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：采昌

劇情大綱

生死輪迴，過關斬將

休特種部隊軍官羅伊（法蘭克葛里洛飾演），某天早上起床後，突然慘遭刺客屠殺，下一秒卻又回到床上，接著醒了過來，展開新的一天…。這時他才發現，自己被困在一個永無止盡的時間循環當中。

在時間的不斷循環之下，羅伊有時候被射殺，有時候被炸彈攻擊，甚至是被斬首或刺殺…。他必須扭轉一些事情，才能挽救前妻（娜歐蜜華茲飾演），並揭穿邪惡軍事科學家（梅爾吉勃遜飾演）的陰謀…。

▲一覺醒來被眾人追殺。

▲為了打贏中國刀，拜武術老師學中國劍術功夫。

▲終於見到大魔王，殺死他。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI