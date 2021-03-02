買鮮奶遭打包膜絆倒！高雄男「唇裂齒斷」怒告　好市多判賠11.8萬

▲高雄男好市多購物不慎摔傷，怒告好市多獲賠11.8萬元。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄李姓男子到好市多購物，而當他進入鮮乳冷藏區準備選購鮮奶時，卻不慎被打包膜絆倒，導致他嘴唇受有1公分撕裂傷，門牙斷裂等，他事後認為好市多涉有過失，因此提告求償。法院審理後也認定好市多有過失，最終判賠11萬元。

判決書指出，李男2019年9月28日晚間到好市多購物時，進到鮮乳冷藏區選購鮮乳時，站在放置鮮乳的木棧板上，但因一旁固定貨物的打包膜掉落地面，他不慎被絆倒，導致他嘴唇受有1公分的撕裂傷、右上門牙斷裂及左膝擦傷等，於是向好市多求償。

對此，好市多辯稱，當時李男是站在棧板上才絆倒，但棧板並非是一般行走區域，李男站上棧板才導致被絆倒，應與好市多無關，因此請求法官駁回李男之訴。

法官審理時調查，發現好市多常會將貨物堆放在棧板上供客人選購，但當靠近走道的貨物售罄後，客人不免須站上棧板上拿取貨物，而李男所發生的情形，好市多確實有過失，最終判好市多須賠償李男醫藥費、損壞的眼鏡、LV背帶等共11萬8千餘元。全案可上訴。

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