嘉義搬運工連3天闖超商「脫褲狂擼」！監視器全都拍　下場慘曝

▲阿傑連續三天闖入超商進行猥褻行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿傑」（化名）日前連續三天闖進嘉義某間超商內，並在裡面脫掉褲子，將生殖器當場裸露出來，並做出愛撫生殖器的舉動，誇張的行徑引起店員注意，趕忙報警處理。對此，嘉義地院審理後，依法判其拘役40日，得易科罰金。

判決指出，阿傑日前闖進一間24小時營業的超商內，在明知該地隨時有店員、顧客在場，屬於不特定多數人，均得以共見共聞之場所，竟基於公然猥褻之犯意，分別於1月間某天開始，接連三日於不同時間內闖進該超商，並在超商內將褲子脫去，當場裸露生殖器，並以手上下滑動之方式，不斷撫摸生殖器，以此進行猥褻之行為。

誇張的行徑曝光後，警方火速將其逮捕，而阿傑也坦白承認犯行，又有證人的證詞、監視器翻拍照片等可以佐證，因此其犯行勘以認定。對此，法官認為，阿傑在該處裸露並撫摸生殖器官，當有供人觀覽之意圖，且客觀上足以刺激並滿足其性慾，引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，依現今社會一般通念，自屬猥褻之行為。

法官認為，阿傑的行徑有損社會善良風俗，考量其智識程度，目前擔任搬運工，免強維持家庭的經濟狀況，犯後態度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，共三罪，各處拘役15日，合併應執行拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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