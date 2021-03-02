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雖忘了全世界仍心繫彼此　9旬夫婦迷途「十指緊扣」

▲▼台中1對90歲老夫婦散步忘了回家路，一路上十指緊扣，感情甚篤。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中1對90歲老夫婦散步忘了回家路，一路上十指緊扣，感情甚篤。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1對高齡90歲、滿頭白髮的張姓老夫婦日前下午外出散步，走著走著竟忘了回家的路，夫婦倆後來緊握彼此的手走進派出所輕聲求助， 「警察大人，拍謝我忘記路了」，受理員警柯國隆在張男口袋發現郵局存摺，查尋電腦才知住在附近，柯員不但陪著夫婦倆走回家，還送上泡麵和牛奶，而2人一路上十指緊扣的畫面，令人感動。

▲▼台中1對90歲老夫婦散步忘了回家路，一路上十指緊扣，感情甚篤。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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「警察大人，拍謝我忘記路了。」張姓老夫妻日前下午緩慢地走進台中市警察局大誠分駐所，警員柯國隆立刻起身詢問，原來是2人外出散步後，忘了回家的路，加上肚子餓，只好尋求警方協助，柯員先行安撫後，詢問姓名、生日及住家地址，但老夫婦都說忘記了。

柯員見兩人是步行進入派出所，研判應該是住在這附近，此時，眼尖的柯員發現張姓老翁上衣口袋有郵局存摺，馬上透過警政系統找到家屬的聯絡方式，但家屬因工作關係無法立刻過來接回父母親，還說父母親年紀大了，記憶力逐漸退化，外出時有時會忘記返家的路。

柯員問到張姓老夫妻家中地址，才知道兩人就住在200公尺外的公寓，柯員於是先拿泡麵、牛奶讓老人家果腹，然後陪同走路回家，確認安全抵達住家後，才安心地離開。

警方提醒家中若有年邁的長輩，應多多關懷，避免單獨出門，也可在長輩隨身攜帶包包或衣服上繡上長輩姓名或相關年籍資料，若長輩走失，警方得以透過查詢相關年籍資料，得知長輩之身分及住處，協助找到回家的路。

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