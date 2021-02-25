「結婚6年孩子都我帶」　人夫列妻5大公主癌：忙到每天只睡5小時

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫日前匿名在臉書「靠北婚姻2.0」PO文抱怨，結婚6年來都是他在帶孩子，並列舉老婆的5項公主事蹟，就連他牙痛想買止痛藥吃也要生氣，「都不知道到底是我有問題，還是她有問題，心情不是很美麗。」而網友們看完整篇文章，認為事情之所以會變成這樣，其實都是他寵出來的，「很多公主病都是自己慣養出來的。」

▲原PO抱怨老婆都不幫忙分擔家務。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，第一項事蹟是，老婆下班回家就是追劇、看網拍、看直播，小孩想和媽媽玩5分鐘，就推說上班好累、去找爸爸玩，「好像我上班就爽，每天晚上睡5個小時，孩子半夜哭都是我起來泡奶、哄睡覺」。

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原PO接著說，第二項事蹟是關於錢的分配，老婆的薪水只用來買孩子的衣服，其他費用都是他出的，「一天到晚都想去外面吃，還不吃便宜的。一天到晚想要我買房搬出去住，養小孩、養車都不用花錢？還一直靠北我錢都不給她管。」

原PO坦言，還有一次全家一起去小琉球玩，他牙痛想買止痛藥吃，結果老婆就生氣了，還怪他出發前不先去看醫生，「就今天牙痛，之前不痛看啥醫生？自己經痛要別人按摩、買巧克力，我牙痛買個止痛藥錯了嗎？」

▲原PO自稱孩子都是他在照顧的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

除了以上3件事，兩人就連房事都有「危險」。原PO無奈表示，夫妻倆的房事可能一年只有一次，保險套都放到過期，有時候他想趁小孩睡著之後去看電影，就被老婆質疑是要去找小姐、外遇，「找她她不給，一年不到一次，自己不用，也不准給別人用是什麼心態？沒事說啥風涼話？」

更讓原PO無言的是最後第5件事，某天姪子說想要吃速食，老婆不想吃，因為天氣很冷，他想就近去買湯包，沒想到老婆就生氣不理人了，也不回話，買了餐點回來還送到房間也不吃，只好收走拿去給父親吃，結果再次上樓時，老婆就在那邊哭，理也不是，不理也不是，「都不知道到底是我有問題，還是她有問題，心情不是很美麗，所以靠北老婆一下，不然我覺得自己快生病了。」

不過，其他網友看完全文，認為老婆之所以會變得這麼公主，其實是原PO寵出來的，「你對她太好了啦！偏偏她又已經習以為常，認為是應該的了！溝通好，重新調整分配一下啊」、「很多公主病都是自己慣養出來的」、「你就是太寵她，讓她生了公主癌」、「果然別人的老公都不會讓我們失望」。