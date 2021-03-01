跟小姐約好「3大服務」...他一見到本人秒拒絕！真相曝光慘了

▲阿傑被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／屏東報導

一名男子「阿傑」（化名）在某色情應召集團擔任馬伕，與該集團成員聯絡，並依照指示負責接送小姐到指定交易地點，並從中分得200元之報酬。對此，屏東地院審理後，依法判其2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，在色情應召站擔任馬伕的阿傑，與該應召集團的成員，共同基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之犯意聯絡，由阿傑依照指示，負責駕車接送小姐到不特定地點，與不特定男客從事性交易行為，而每次收取數千元之不等代價，其中阿傑每次可分得200元報酬。

另外，該應召集團成員也會在網站上PO出有關性交易的訊息，而某次警方在執行網路巡邏時發現異狀，因此喬裝成男客向該帳號所有人詢問相關訊息，而應召集團成員則回應，「服務內容含懶人澡、無套吹、戴套做」等。對此，警方假意與其約定在某汽車旅館的111號房，而等到雙方均抵達現場後，警方又假意對女子不滿意，拒絕進行性交易，之後當場將阿傑等人查獲。

對此，法官認為，阿傑的行徑已經對社會秩序、善良風俗造成相當程度之危害，所為實屬不該，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，兼橫其犯罪動機、情節、教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依共同犯圖利媒介性交罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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