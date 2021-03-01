花4萬官網訂購iPhone 12！拆包裹一看她當場傻眼：還是蘋果味

▲安徽一名女子網購蘋果手機，卻收到蘋果味優酪乳。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

安徽合肥一名劉姓女子近日在蘋果官網上，以10099元（人民幣，下同，約新台幣4.3萬元）的價格購買了一部iPhone 12 Pro Max手機，但當她收到包裹後拆開一看，裡面竟然只有一瓶過期的「蒙牛蘋果味酸酸乳」，令她相當傻眼。

綜合陸媒報導，劉女2月16日在蘋果官網訂購手機，收貨地址寫的是所居住的小區，2月18日當天她接到到貨電話，因當時不在家，她提出要當面簽收，但收派員說可以放在小區的智能快遞櫃內，後來劉女表示同意。

▲網友笑說「還挺敬業，還給放個蘋果味的」。（圖／翻攝自微博）

當天晚上劉女從快遞櫃取出包裹，但她發現，裡面沒有手機的蹤影，反而是一盒外表非常骯髒、並已過期的250ml蒙牛蘋果味酸酸乳。

劉女說，她是從包裹的封條處打開的，當時那盒蒙牛酸酸乳是固定在膠帶裡面的；仔細檢查後，發現包裹的外觀上沒有什麼被破壞的地方，但是拆開盒子後在側面有幾處疑似破壞的痕跡，同時包裹內的透明固定條有明顯的被拉扯的痕跡。

▲物流資訊。（圖／翻攝自微博）

劉女隨後報警，並向物流公司和蘋果方面反映。一名自稱是郵政的工作人員2羽絨27日告知劉女，「本應發給她的手機已被啟動」，但對於她所遇問題的處理，依然未明確回應。目前警方已介入調查，蘋果方面還未做出回應。

如此荒唐的事情傳出後引發熱議，網友紛紛說，「只有兩種情況：1.上當受騙2.快遞員換貨」、「貴重物品不會放快遞櫃的吧」、「被拆了肯定是快遞偷了吧」、「還挺敬業，還給放個蘋果味的」、「買了個蘋果味？」、「蒙牛或成最大贏家」。