「北市五星主廚」被笑性無能狠殺女友　資深警：此生最玄刑案

圖文／鏡週刊

12年前，台北市發生一起震驚社會的命案。一名五星級飯店主廚懷疑女友另結新歡，還笑他性無能，失手勒斃女友，並在退休警察哥哥的協助下，將死者載往桃園山區棄屍。警方雖然鎖定主廚涉案，但因證據不足，陷入膠著，所幸一名刑警在凶手租屋處附近的早餐店，巧遇關鍵目擊者，循線查出凶手與哥哥租車載運屍體，並靠著種種靈異巧合，在山谷中尋獲屍體，宣告破案。

▼黃進龍遭警方逮捕送辦，最終遭判無期徒刑定讞。

2009年8月某日，北市一名52歲的張姓婦人打電話告知兒子要出門訪友後，就人間蒸發。張女雖沒跟兒子同住，但母子倆感情不錯，幾乎天天聯繫，兒子因2週沒接到媽媽電話，加上夢到媽媽說沒穿衣服，一個人在戶外很冷，擔心媽媽遭遇不測，便向轄區台北市警局中山分局報案協尋。

▼52歲的張姓女子慘遭男友殺害，棄屍山區。

當年負責偵辦此案的警官鄭偉豪（現為新北市警局三重分局偵查隊長），回憶偵辦經過，直呼這是他辦過最玄奇的刑案。鄭偉豪告訴本刊，警方獲報後，調閱通聯紀錄，發現死者手機最後的訊號出現在台北捷運雙連站附近，調閱捷運站周邊影像發現張女被一名男子騎機車接走，追查車牌後得知車主是45歲的五星級飯店主廚黃進龍。

▼警方在桃園虎頭山區，找到用藍色睡袋包裹的張女屍體。

警方繼續調閱路口監視影像，發現黃進龍帶張女到龍江路吃海產，後返回伊通街租屋處，由於當年監視器覆蓋率不高，只拍下二人進巷弄畫面，並未發現離開身影。警方深入清查黃男的背景，發現他剛辭去飯店主廚一職，研判離職原因可能與張女失蹤有關。

▼現任新北市警局三重分局偵查隊長鄭偉豪，向本刊說明當年辦案的細節。

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