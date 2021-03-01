辣媽託夢「沒穿衣服很冷」！兒急報案　男友夏天穿長袖捲起露餡

▲52歲的張姓女子慘遭男友殺害，棄屍山區。

圖文／鏡週刊

12年前，台北市發生一起震驚社會的命案。一名五星級飯店主廚懷疑女友另結新歡，還笑他性無能，失手勒斃女友。案件起源於失蹤婦人告知兒子要出門訪友後，就人間蒸發。由於母子倆感情不錯，幾乎天天聯繫，兒子因二週沒接到媽媽電話，加上夢到媽媽說沒穿衣服，一個人在戶外很冷，擔心媽媽遭遇不測，才會向警方報案。

▼警方在桃園虎頭山區，找到用藍色睡袋包裹的張女屍體。

承辦警官鄭偉豪說服檢察官開出拘票，拘提當天氣溫炎熱，但黃進龍竟穿著長袖，警方要他把袖子捲起來，驚見他的二隻手臂有嚴重抓痕，當時距離張女失蹤已近一個月，警方研判可能是張女垂死前掙扎造成的抓痕。不過，黃進龍矢口否認犯案。

▼警方帶黃進龍（左）回租屋處搜索，在現場採集到死者的毛髮。

在缺乏直接證據之下，鄭偉豪與檢察官討論後，決定採取欲擒故縱的策略，故意讓黃進龍交保，再派人跟監，發現他都沒回家睡覺，幾乎天天睡三溫暖。此外，警方還發現黃辭職後，每二天就搭高鐵回嘉義老家，分析通聯紀錄之後，發現他與家人密集召開家庭會議。

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