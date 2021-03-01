山神附身助尋屍「人就在那」！警點香現怪事　嫌：有隻狗跟著我

▲現任新北市警局三重分局偵查隊長鄭偉豪，向本刊說明當年辦案的細節。

圖文／鏡週刊

12年前，台北市發生一起震驚社會的命案。一名五星級飯店主廚懷疑女友另結新歡，還笑他性無能，失手勒斃女友，並在退休警察哥哥的協助下，將死者載往桃園山區棄屍。警方雖然鎖定主廚涉案，但因證據不足，陷入膠著，所幸刑警巧遇一名關鍵目擊者，循線查出凶手與哥哥租車載運屍體，載送至桃園山區棄屍。

警方因遍尋不著屍體，最後使出傳統辦案手法，要黃進龍的二哥下跪，對山神懺悔，神奇的是，不久後，他竟嘔吐、昏迷，警方將他叫醒後，他像被附身似地指著某個山頭說：「人就在那裡！」 半信半疑翻山搜尋，卻毫無所獲，正當天黑準備收隊，一名員警突然不見了，半小時後才冒出來，並大喊：「人在這裡，找到了！」其他員警跟著他往山谷走去，果然發現一個藍色睡袋，打開一看就是張女的屍體。

▼警方在桃園虎頭山區，找到用藍色睡袋包裹的張女屍體。

鄭偉豪說，張女的屍體腐化嚴重，上頭布滿了蛆跟蒼蠅，一名小隊長拿來偵防車上的香，點香膜拜祝禱，再把香插在屍體旁。說也奇怪，原本圍繞在屍體旁的蒼蠅瞬間散去，連周邊的野狗也悄然離去。

當葬儀社人員要把張女屍體抬下山，行經黃進龍面前時，黃突然雙腿一軟，當場嚎啕大哭，坦承犯案。

黃進龍向警方供稱，張女把他當提款機，花他的血汗錢，他因發現張女另結新歡，所以約她共進「最後的晚餐」，之後二人到住處發生性行為，黃因罹患糖尿病表現不佳，被張女嘲笑沒錢也沒能力，還譏諷說：「錢不給我，我去跟別的男人要也有，你做愛也沒有比較行！」黃聽完勃然大怒，才會一時失手將她勒斃。

值得一提的是，黃進龍殺害張女時，正值農曆7月，警方監聽到他在電話中告訴二哥，每天都睡不著，覺得有隻「狗」跟著他，二哥則提醒他，電話裡不要多說，只能報平安。黃到案後供稱，當時他說的狗指的就是張女冤魂，他因為十分害怕，所以才不敢回租屋處睡覺。

法院最後依殺人罪將黃進龍判處無期徒刑，協助棄屍的二哥則遭判刑1年，緩刑3年定讞，全案劃下句點。

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