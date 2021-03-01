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蛤蜊煮熟驚現「白色疹子」！她PO網求助：還能吃嗎　答案曝光

▲▼ 蛤蜊煮熟竟發現「長菜花」 。（圖／翻攝自臉書社團）

▲ 蛤蜊煮熟竟發現有白色顆粒 。（圖／翻攝自臉書社團）

記者蔡儀潔／綜合報導

蛤蜊是民眾常吃的海鮮，但有民眾近日發現，煮熟的蛤蜊竟然有不明「疹子」，嚇得不敢下嚥，隨後拍下照片PO網求助。貼文引發熱議，不少人笑說「蛤蜊長菜花」，不過正確解答其實是蛤蜊的生理機制，屬正常現象。

該名民眾2月28日在臉書社團「爆系知識家」PO文，「請問，蛤蜊肉上的白色點點是什麼？謝謝各位。」圖片可見，有2隻蛤蜊在殼打開之後出現異狀，其中1隻身體內竟然出現5、6個不明白色「疹子」，另外1隻則有7個「疹子」，但兩隻蛤蜊的斧足全都正常。

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貼文發出後引發熱議，不少人開玩笑說，「恭喜，珍珠美人魚被你吃到了」、「蛤蜊入珠」、「菜花，或是白色念珠菌」、「排不出來的膽結石吧，記得餵蛤蜊喝橄欖油看看」、「看到我都不敢吃了...」。

不過也有網友提出正確解答，原來這些白色顆粒是碳酸鈣形成的，是蛤蜊在生長過層中遇到異物進入殼中，因此分泌碳酸鈣將其包覆，與珍珠生成的原理大致相同，唯一不同的地方在於蛤蜊體內並沒有珍珠層，因此無法生成閃閃動人的珍珠，僅為一般碳酸鈣顆粒，誤食對人體大致無害。

蛤蜊體表內曾出現白色顆粒，是蛤蜊在生長過層中遇到異物進入殼中，因此分泌碳酸鈣將其包覆，與珍珠生成的原理大致相同，唯一不同的地方在於蛤蜊體內並沒有珍珠層，因此無法生成閃閃動人的珍珠，僅為一般碳酸鈣顆粒；若蛤蜊有此現象依然可食用，但不建議。

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