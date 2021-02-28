男大生扮「姊姊」！曬辣照：教你練身材…騙少女拍裸照　1理由免關

▲男大生扮女騙國中少女拍裸照，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

男子阿奕（化名）透過臉書結識國中少女小君（化名），並以「姊姊教你練身材」為由，多次誘騙小君拍攝裸照、影片回傳，直到他要求小君自拍如廁畫面後，小君才察覺有異報警。警方獲報後持搜索票到阿奕住處搜索，沒想到所謂的「姊姊」竟是個18歲的男大生，而他事後賠償70萬元與小君達成和解，法官最終依違反兒童及少年性剝削防制條例判他2年徒刑、緩刑5年。

判決書指出，阿奕2018年11月8日冒用女性身分透過網路認識小君，而在聊天過程，得知小君想要改變身材後，開始假藉「可以指導小君豐胸」為由，要求小君拍攝裸照。

過程中阿奕不斷佯稱，「姊姊可以教你練身材」、「妹妹想胸變大嗎？你內衣脫掉，姊姊看看妹妹的大小」、「妹妹試過揉胸嗎？這能讓胸變大唷」、「你用右手去抓揉右半邊的胸，左手錄影姊姊看看」、「妹妹好可愛，姊姊看看胸」、「姊姊看看妹妹下面」。

涉世未深的小君當時信以為真，於是自拍了多張裸照、影片給阿奕，但沒想到阿奕竟又再次要求，「你要把兩腿張開拍穴穴」，甚至還要小君拍攝如廁畫面，小君才驚覺受騙，而同時小君家長也察覺有異，詢問之後才嚇得趕緊報警。

警方獲報後，立刻持搜索票前往阿奕住家搜索，沒想到卻驚見「姊姊」竟是個18歲的大男生，而他到案後也坦承犯行，但他並非為了小君故意要創一個女生帳號，他平時玩遊戲時，就會創造一些女生、男生帳號。

法官審理後認為，阿奕利用女性身分讓小君失去戒心，進而引誘對方自拍猥褻照片，行為實在不可取，因此一審依依違反兒童及少年性剝削防制條例將他判刑3年8個月。

阿奕事後不服提出上訴，而二審法官認為，阿奕犯案時才剛滿18歲，心智發育尚未健全，思慮也欠成熟，犯下此案實在不可取，但他相較於大量製造色情影片的非法營利工廠等，仍屬有別，且也較為輕微。再者，阿奕事後坦承犯行，也與小君達成和解，對方也願意給予他謊行機會，讓他改過自新。

二審法官考量，阿奕年紀尚輕，且仍在就讀大學，有持續受教育、積極完成學業的必要，若因此入獄，將使他與正常社會環境長時間隔絕，友愛他未來學業及就業發展，前途堪慮，對品格塑造及將來對社會的適應，未必有其助益，因此決定改判他2年徒刑，並諭知緩刑5年，須支付國庫10萬元及接受3場法治教育。案經上訴最高院，但遭駁回。全案定讞。

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