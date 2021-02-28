下體狂冒「皰疹」！竹科男疑被前女友傳染　崩潰PO文爆料下場慘了

▲竹科男PO文影射遭到前女友傳染性病，挨告後法院判拘役80天。（示意圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

記者陳韻如／新竹報導

竹科男阿奕（化名）與女友小君（化名）分手後因下體不適，經就醫後被診斷出皰疹，氣得他在臉書社團「靠北清大」PO出，「這段發病的過程讓我對她的態度從信任轉到了懷疑，特別是第一天就上床這件事讓我很不安」等語，影射自己遭到小君傳染性病，還傳訊恐嚇對方，被小君一狀告上法院。法院審理後，依法判阿奕拘役80天。

判決書指出，27歲的阿奕2019年遭23歲的小君提告妨害性自主，雖然獲不起訴脫身，但他也因此懷恨在心，而事後又因下體不適，就醫後被診斷出皰疹，讓他氣得在臉書社團「靠北清大」發文。

據發文內容顯示，阿奕提到，「生×器也開始冒出小膿皰」、「醫生說看起來是皰疹，…，同時也驗了愛滋、梅毒、淋病等等的性病」、「這段發病的過程讓我對她的態度從信任轉到了懷疑，特別是第一天就上床這件事讓我很不安，而我問了妳之前的性生活情況也埋下了導火線」、「一般愛滋病毒抗體檢驗的空窗期是三個月，準確度接近100%，所以現在我還無法確認到底有沒有事」等，影射自己遭到小君傳染性病。

PO文的隔日，阿奕又傳訊給小君，「因為她被我弄到紅到她受不了了」、「我就把你的所作所為到上新聞」、「至少到你畢業前我都會讓你不好過」、「我現在就會拿著刀子站在你宿舍門口」，讓小君心生恐懼而報警提告。

法院審理時，阿奕否認犯行，但法官比對貼文內容，發現文字中提到「妨礙性自主」、「誣告」等文字，與他所寫的內文吻合，因此認定這些文字就是他所寫。

法官認為，阿奕僅因懷疑就在臉書社團PO文影射、散佈不實訊息，意圖明顯，且內容還有讓瀏覽者對小君產生性生活複雜等負面評價，而LINE的內容，也已造成小君恐懼，而他始終否認犯行，飾詞辯解，也未與小君和解，因此依誹謗罪及恐嚇罪各判拘役59日及40日，應執行80日，易科罰金8萬元。阿奕事後不服提出上訴，但遭二審法官駁回。全案確定。

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