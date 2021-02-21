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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國培訓網紅對台統戰　王定宇：太小看台灣年輕人

▲▼立法院外交國防委員會,王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於中國培養台籍網紅對台統戰，民進黨立委王定宇21日表示，中共希望透過網紅拉攏台灣年輕人，而中共透過各種方式的滲透一直都在，因此，台灣陸續完成修法，只要踩到新修訂的法律，會要求國安單位落實新修訂的法律，嚴格懲罰和遏止。

根據《中央社》報導，國安單位指出，中共近期調整對台認知作戰，因應網紅文化和電商產業蓬勃發展，加上疫情影響兩岸交流，中共擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，積極運用新媒體作為宣傳管道，以強化對台網路輿論場域主導權。

對此，王定宇21日在臉書表示，這不是新聞，中共早就在做，只是口號變來變去，過去經營統派團體或國民黨的特權階級，到中小企業、廟宇、青年組織、學校等，中共對台灣除了武力威脅外，透過各種方式的滲透一直都在，因此，台灣在2016至2019年間，陸續完成相關法律修法，除了法律以外，國人警覺心也一直提高，對於中共種種不友善的態度，台灣人是點滴在心頭。

王定宇指出，中共老調重彈，花錢培養網紅，希望透過網紅拉攏台灣年輕人，一方面是太小看台灣年輕人，台灣年輕世代資訊取得容易，會有獨立思考判斷，不是獨裁體制下單方面灌輸的資訊就可以攏絡，他對台灣年輕人有信心，至於中共培養網紅、擴展組織，只要踩到新修訂的法律，會要求國安單位落實新修訂的法律，嚴格懲罰和遏止，一方面靠民眾自覺、年輕人判斷力，另一方面國家法制健全以後，透過執法讓民眾有信心。

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