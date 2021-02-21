美官員建議「陸攻台就逐出美元區」　王定宇：考慮改走戰略清晰

▲王定宇。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

英國雜誌《經濟學人》20日出刊最新一期，其中一篇指出，美國前國安官員認為，美國與盟國應形塑「地緣經濟威懾」，並明示中國大陸，若對台動武，將被逐出以美元為基礎的金融及貿易體系，付出經濟代價。對此，民進黨立委王定宇指出，這只是方式之一，去年底美國就討論改變台海戰略。

王定宇21日表示，從2020年底，美國智庫和決策圈一直討論對台海戰略模糊，是否改走向戰略清晰，讓中共和解放軍了解，對台動武是踩到紅線會付出什麼樣的代價，從戰略模糊走到戰略清晰是近半年來一直在討論的，後來在日本副防衛大臣中山泰秀直接向拜登政府喊話，希望美日將台海安全列為紅線，清楚向中國表達不得向台灣動武。

王定宇指出，美日印澳四方會談，美國國務卿布林肯表達美國反對中國用武力改變現狀，一直到拜登參加慕尼黑會議向歐盟呼籲結盟對抗中國，這裡面不管是地緣政治、軍事結盟、經濟上統合，一起對抗中國，而移出美元區是方式之一，顯現拜登政府、美國華府決策圈，甚至歐盟都開始思考台灣安全問題。

王定宇認為，安全不是什麼都不做、不要去激怒中共，讓中共單方面發揮擴張，這不是真安全，是姑息、投降，國際合作遏止中共擴張，對台灣、亞洲和世界才是穩定發展，台灣未來經濟看好，但前提是安全穩固，他樂見國際社會對中共發出正確且明確的訊息，台灣是台灣人的台灣，也是世界的台灣，任何違反台灣2300萬人民意願的動作，這世界不容許，台灣也會提高自己的防衛能力。