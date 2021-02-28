洛杉磯警局想包庇！Kobe遺孀要求公布散佈「災難現場照」警察名字

▲NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於2020年1月26日墜機身亡，震驚全球，上月適逢他逝世滿一周年。不過日前Kobe老婆凡妮莎（Vanessa Bryant）在IG限時動態上表示，去年事故發生時，許多警察在趕抵現場後竟用私人手機拍下災難現場、罹難者遺骸，並拿著這些照片到處炫耀，但洛杉磯警方卻打算包庇這些警察，因此她打算要公開這些人的名字。

綜合外媒報導，凡妮莎表示，「洛杉磯警察局打算編輯掉那些偷拍、散播我丈夫、女兒、罹難者照片的警察名字，他們不想讓這些人的名字出現在大眾眼前，但任何面臨指控的人都不應該被保護，而是應該公開、發布名字。並非所有的執法人員都是壞的，但這特定幾位的警察都應該對自己的行為負起責任，就像所有人一樣。」

▲Kobe遺孀發的限時動態。（圖／翻攝自Instagram／vanessabryant）



據了解，去年事故發生時，洛杉磯警方立刻趕抵現場，並用手機紀錄下當時的災難現場、罹難人員，包括了Kobe本人和他女兒，但沒想到事後，一名警員竟在酒吧向另一名女子展示案發現場的遺體照片，而調酒師在旁無意之中聽到此事，立即上網向治安部門投訴。據悉，共有8名警員涉嫌參與拍攝和與他人分享Kobe空難現場。