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老公月給35K！人妻嫌「明明賺6萬」後悔結婚了　網友支持放生

▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲家中主要的經濟來源，該拿出多少薪水才合適呢？示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃君瀚／綜合報導

美好的婚姻往往敵不過金錢的現實，一名人妻在網上抱怨，老公收入高達6萬元，每月卻只願意拿出3.5萬元，家中開銷根本不夠用，現在還要她出錢一起分擔，簡直當人是乞丐。不過網友幾乎是一面倒的撻伐，揶揄「快放生」讓老公自由。

人妻在匿名粉專「靠北婚姻2.0」貼文，宣稱從古至今社會運作都是「男主外、女主內」，養家是男人的責任，老公本來就該一肩扛起全部責任，而不是錢不夠時要求老婆一起分擔，「每月給3.5萬（元），搞清楚，我是你老婆不是乞丐！」

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人妻氣憤表示，老公明明收入有6萬元，大可分出其中4.5萬元，結果家用卻只給少少的3.5萬元，支應家中開銷根本不夠，現在還要她自掏腰包來貼補，「當初選你我真是瞎了」！

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲金錢觀念衝突是許多夫妻難解的習題。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者劉維榛攝）

文章貼出後，多數網友對如此奇葩的觀念是嘖嘖稱奇，「看這種打字，就知道妳很跋扈」、「真心覺得35000很多了」、「家是二（兩）個人的，憑什麼只要你老公出錢」、「妳值得更好的男人，快放過他吧」、「不知足、不體貼的人是你」、「婚前最好訂一下契約，現在人真的呵呵。」

有位葉姓網友長文分析，很多夫妻鬧矛盾，原因就是出自家用金額數目的多寡。他有個朋友月薪10至12萬元，和女友交往10多年，女方要求婚後全權主掌家中經濟分配，男生的底線則是拿出4至4.5萬元家用，「就這樣雙方不退讓，到現在仍停留男女朋友關係」。

類似的情況也發生在葉男身上，過去領5.5萬元拿3.5萬元家用，老婆也很不滿意，「跟她溝通後她才知道我還要給1萬孝親費，只剩1萬（零用），她還是嫌留太多不放心，多次討論才有共識，多給一些變3.8萬只留7000。」他認為，每一對夫妻的狀況和標準都不一樣，建議多和另一半溝通，「夫妻什麼都能溝通的，放在一邊最後會變成死結打不開。」

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