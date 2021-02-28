228事件74周年檔案開展　呼籲尊重族群文化和平共存

▲228事件74周年嘉義地區檔案史料展開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

228事件74周年嘉義地區檔案史料展，2月26日在嘉義市二二八紀念館開展，展出以嘉義縣民為主的受難者資料。縣長翁章梁指出，台灣人努力追求民主自由數十年，終於讓228從禁忌變成國定假日，台灣人一定要理解228事件，一起面對這段歷史，才能走出傷痛，面對未來，讓台灣更勇敢，更堅強。

228事件發生迄今74周年了，台灣人用愛及和平走過這段歷史傷痕，傷痛可以被原諒，但不能被遺忘，這段歷史教會了我們，應該朝向尊重各族群文化、和平共存及台灣優先方向持續前進。

▲嘉義市228事件研究協會理事長江榮森解說史料和檔案背景 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府與嘉義市228事件研究協會合作，由協會整理出「臺南縣警察局呈送陸軍21師228事件自新自首名單」歷史資料，展覽人物為嘉義縣受難者共5鄉鎮387人，包括新港54人、大林68人、梅山76人、竹崎134人和朴子55人，以當時的政治氛圍，這些人幾乎都是蒙受不白之冤。

嘉義市228事件研究協會理事長江榮森詳細解說每一份珍貴史料和檔案的背景，228事件對台灣這塊土地影響既深且鉅，過去黨外人士用228事件控訴外來政權對台灣人的迫害，台灣的民主化與自由化跟228事件有絕對的關連，這次展出嘉義縣的受害者史料。



這次特展除了2月26日至3月21日在228紀念館展出外，後續將規劃在嘉義縣受難者居住的鄉鎮(新港等5鄉鎮市公所)展出，讓縣民更深入了解這一段歷史。

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