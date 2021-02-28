　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

228事件74周年檔案開展　呼籲尊重族群文化和平共存

▲228事件74周年嘉義地區檔案史料展開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲228事件74周年嘉義地區檔案史料展開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

228事件74周年嘉義地區檔案史料展，2月26日在嘉義市二二八紀念館開展，展出以嘉義縣民為主的受難者資料。縣長翁章梁指出，台灣人努力追求民主自由數十年，終於讓228從禁忌變成國定假日，台灣人一定要理解228事件，一起面對這段歷史，才能走出傷痛，面對未來，讓台灣更勇敢，更堅強。

228事件發生迄今74周年了，台灣人用愛及和平走過這段歷史傷痕，傷痛可以被原諒，但不能被遺忘，這段歷史教會了我們，應該朝向尊重各族群文化、和平共存及台灣優先方向持續前進。

▲228事件74周年嘉義地區檔案史料展開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義市228事件研究協會理事長江榮森解說史料和檔案背景 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府與嘉義市228事件研究協會合作，由協會整理出「臺南縣警察局呈送陸軍21師228事件自新自首名單」歷史資料，展覽人物為嘉義縣受難者共5鄉鎮387人，包括新港54人、大林68人、梅山76人、竹崎134人和朴子55人，以當時的政治氛圍，這些人幾乎都是蒙受不白之冤。

嘉義市228事件研究協會理事長江榮森詳細解說每一份珍貴史料和檔案的背景，228事件對台灣這塊土地影響既深且鉅，過去黨外人士用228事件控訴外來政權對台灣人的迫害，台灣的民主化與自由化跟228事件有絕對的關連，這次展出嘉義縣的受害者史料。

▲228事件74周年嘉義地區檔案史料展開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）
這次特展除了2月26日至3月21日在228紀念館展出外，後續將規劃在嘉義縣受難者居住的鄉鎮(新港等5鄉鎮市公所)展出，讓縣民更深入了解這一段歷史。

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

ET快訊
她當「台積電助工」20年買2房、開BMW　親戚：年薪至少20
下體狂冒「皰疹」！竹科男疑被前女友傳染　PO文爆料下場慘
吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知暖舉痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市二二八事件74週年追思　黃敏惠率市府主管致意

達美樂披薩獎學金連4年發放20萬　老闆吳旻融鼓勵單親向學

檢驗禽畜水產品用藥殘留　嘉義縣衛生局確保民眾食的安全

嘉義縣衛生局定期抽驗加水站　違規多為許可證逾期未展延

228事件74周年檔案開展　呼籲尊重族群文化和平共存

愛心企業捐贈大埔偏鄉　「肌力防跌訓練智能文康休閒車」　

長期照顧新福音　嘉縣推全職照顧可申請特別照顧津貼

重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

嘉縣推山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出等人氣景點超吸睛

新港鄉新建衛生所　嘉義縣第一棟衛生所設置日照中心

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

嘉義市二二八事件74週年追思　黃敏惠率市府主管致意

達美樂披薩獎學金連4年發放20萬　老闆吳旻融鼓勵單親向學

檢驗禽畜水產品用藥殘留　嘉義縣衛生局確保民眾食的安全

嘉義縣衛生局定期抽驗加水站　違規多為許可證逾期未展延

228事件74周年檔案開展　呼籲尊重族群文化和平共存

愛心企業捐贈大埔偏鄉　「肌力防跌訓練智能文康休閒車」　

長期照顧新福音　嘉縣推全職照顧可申請特別照顧津貼

重現古早農業社會牛隻交易　頂菜園農村再現180年歷史牛墟場景　

嘉縣推山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出等人氣景點超吸睛

新港鄉新建衛生所　嘉義縣第一棟衛生所設置日照中心

輪椅有氧拳擊體驗營反應熱烈　請到前亞運國手當教練

南非幣、澳幣夯！成境外股票基金加碼熱門幣別

以畫癒傷、以畫定心　「佛系插畫家」的天人合一美學觀

潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

遭嗆「新冠病毒」！林書豪不點名誰說的　G聯盟已展開調查

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

達叔臨終最後一幕　田啟文：聽見親友呼喚用力睜眼

芒果、蓮霧等水果也可能被弄掉　學者批大陸像流氓霸凌台灣

驗證了平行時空？2張駕照「100%相同」零破綻…掀網熱議：這很嚴重

陸軍正妹中士「從軍10年」退伍 開心曬退伍令...1.6萬人朝聖！

地方熱門新聞

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

嘉義出遊新秘境

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

5天安城專案嚴厲掃毒查槍　台中是打擊犯罪之都

嘉義市營利事業「銷售額」創歷史新高：2315億

洗衣籃髒衣「暗藏玄機」　毒鴛鴦拎著跑

阿里山林鐵重現百年前運材場景

嘉縣山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出超吸睛

大陸禁台灣鳳梨進口　蘇清泉：籲國台辦重新考量

全國最大　彰南運動中心7天免費體驗

大埔事件「張藥局」同學祖厝被拆

更多熱門

相關新聞

涂醒哲：為雲嘉嘉祈福

涂醒哲：為雲嘉嘉祈福

周六（28日）就是228事件68周年，嘉義市政府於26日舉行追思紀念儀式，各界齊聚於全台首座228紀念碑前，獻上白色玫瑰花，表達對先人犧牲奉獻的追思。嘉義市長涂醒哲表示，「以人口密度來算，嘉義是犧牲最多的地方。」而自己的的叔叔也是受害者。

關鍵字：

嘉義市二二八紀念館江榮森

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

55歲的邰智源到底在拚什麼？

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面