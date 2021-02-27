全國最大！彰南國民運動中心啟用　7天免費體驗

▲彰南國民運動中心今天正式啟用。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

位於員林大道的彰南國民運動中心，耗資4.7億元興建，佔地2.14公頃，是全國最大的室內運動中心，今(27)日開始至3月5日展開為7天的試營運期，開放時間為上午10時至晚間8點，已經有將近700多人預約報名課程，正式營運訂於3月13日，縣長王惠美歡迎民眾扶老攜幼一起到現場體驗。

▲彰南國民運動中心佔地2.14公頃。（空拍圖／彰化縣政府提供）

今日彰化縣政府辦理「彰南國民運動中心」啟用典禮，王惠美、教育部體育署專門委員黃幸玉及員林市長游振雄等人與會主持。

彰南國民運動中心是「南北雙運動中心」正式到位，也是彰化的國民體育邁向新的里程碑，有溫水游泳池、體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球室及韻律教室等設施，未來也將增設射箭場，提供多元運動的選項。

▲員工忙著接預約體驗課程電話。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美指出，同時為了滿足老中青三代運動的需求，在戶外場館，也結合公園的意象，透過穿越運動中心的跑道，搭配起伏地形，增添跑者運動休閒趣味，適合全家，做伙來運動，做伙來賺健康，此外，也規劃有全民體適能、有氧舞蹈/瑜珈、活力飛輪、空中瑜珈、懸吊訓練(TRX)以及好動寶貝日等活動，讓大家都能運動顧健康。

教育處表示，為慶祝中心啟用，即日起至3月5日止，每天上午10點至晚上8點開放試營運，除前一週開放電話預約外，可臨櫃排隊，即可免費體驗館內各項運動設施，約滿為止，正式營運將自3月13日起，在防疫期間，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並落實實名制，定期消毒各項設施，也提供民眾酒精手部消毒及次氯酸水清潔健身器材，以保護自己及他人健康。

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