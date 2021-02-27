新冠疫苗兩劑必須同廠牌、孕婦不能打　指揮中心公布7大QA！

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗即將抵台，預計3月可望開始接種，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布7大QA說明，包含新冠疫苗需接種兩劑，但是不建議兩劑施打不同廠牌；另由於目前孕婦相關臨床試驗資料仍缺乏，針對孕婦暫時不建議接種。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心26日於疾管署官網上公布新冠疫苗專區，也提出相關QA供民眾參考，指揮中心發言人莊人祥今日點出7大QA說明。第一、目前我國取得新冠疫苗都需要接種兩劑，根據專家建議都必須同廠牌接種，不建議兩劑施打不同廠牌。

▲▼新冠肺炎疫苗QA。（圖／指揮中心提供）

第二、在接種年齡族群上AZ、莫德納疫苗是18歲以上，輝瑞BNT疫苗則是16歲以上。第三、在孕婦方面，因為缺乏相關臨床試驗資料，所以目前針對孕婦暫不建議接種。第四、兒童部分，由於所有廠牌疫苗的兒童臨床試驗都還在臨床試驗中，暫時不建議接種，有新的試驗結果才會進一步評估新增。

第五、接種完整兩劑新冠疫苗，第二劑接種以後7~14天就會開始產生保護力。第六、接種後應該注意事項包含，需於接種單位或者附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，沒有異常再離開；另外接種一兩天要後請持續觀察身體是否有不適症狀，如果不適症狀持續未改善請儘速就醫診治、釐清病因。

第七點則是疫苗是否開放自費接種，莊人祥表示，實施接種1-2個月後，倘國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，因應民眾自費接種需求。相關配套措施由疾病管制署另行規劃。對象如下：(1)商務人士、(2)出國工作、留學或就醫等人道因素。

▲▼新冠肺炎疫苗QA。（圖／指揮中心提供）

▲新冠疫苗接種對象優先順序。（圖／翻攝自疾管署網頁）※點圖放大