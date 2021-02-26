6度酒駕遭逮！他當街怒吼「警察強姦良家婦女」…還反咬：我被凌虐

▲台中男子6度酒駕遭逮，竟當街對警方咆哮，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中李姓男子第6度酒駕遭到警方攔查，沒想到他卻拒絕攔查遭帶回，事後還大聲對著員警咆哮，「我有看到你在那邊給人家強姦良家婦女」、「我有看到你殺人」等，員警只好噴辣椒水、上銬管束，但他卻又誣指警方凌虐，酒測違反正常程序等。法官審理後，認為員警處置並無不當，反認為李男有罪，最終依公共危險罪判刑9個月，併科罰金2萬元。

判決書指出，李男2019年7月11日上午喝了酒後騎車上路，但因為騎車搖晃、蛇行、闖紅燈，還沿路鳴按喇叭等，遭到顏姓、鄭姓員警攔查，但他卻拒絕酒測，於是被帶回派出所，而最後就測值竟高達0.68毫克，遭依法送辦。

然而，李男到庭卻抗辯，「警察在派出所凌虐我1天，用辣椒水噴我，噴我辣椒水的就是攔我下來的男員警，我被警察上銬，夾到我的肉」等，還指控其酒測單違反正當程序，應屬無效。不過，員警則表示，當時李男一直大吼大叫，甚至辱罵三字經，所以員警只好對他噴辣椒水來制止。

對此，法官勘驗警方密錄器發現，李男當時情緒激動，還對員警稱，「我有看到你在那邊給人家強姦良家婦女」、「我也可以說我有看到你殺人」、「你給我拒測我找議員來喔」、「你家的人被殺的時候」等，甚至還對著員警吐口水。

法官審理後認為，員警處置並無不當，是法律授權警方採取的必要措施，反而是李男，第6次酒駕被逮捕，顯見他對於刑罰的反應力薄弱，且又是累犯，應該加重其刑，最終依公共危險罪判處9個月徒刑，併科罰金2萬元。全案可上訴。

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