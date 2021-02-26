首名外國記者被捕！緬甸警方「暴打頭部」　日男急求救：我被捕了

▲緬甸當局出動防暴警察鎮壓反政變示威行動。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

緬甸軍方鎮壓示威者的行動愈發劇烈。外媒消息指出，一名日籍自由記者26日在仰光一場抗議活動中，遭到緬甸警方逮捕，成為2月1日發生政變以來，首次被捕的外國記者。據目擊者稱，這名記者頭部被毆打，但所幸他當時戴著頭盔，才沒有造成太大傷害，但目前處於失聯狀態。

▲緬甸示威仍在持續，據消息指出，一名日籍記者26日遭到逮捕。（圖／路透）

根據日本共同社指出，被捕的記者可能是北角裕樹，他曾任日本主流媒體《日經新聞》記者，現於緬甸擔任自由撰稿者，同時經營著自媒體公司「仰光媒體專業人」（Yangon Media Professionals）。

路透社報導，北角裕樹在緬甸的共事夥伴Linn Nyan Htun於臉書發布貼文稱，Kitazumi已於26日上午被警方逮捕，是政變以來「首名被捕的外籍記者」。此前，也有目擊者表示，緬甸警方26日對示威者開槍、發射閃光彈等，強制驅離人群。

▲有目擊者撿到緬甸警方發射的催淚彈碎片。（圖／路透）

貼文指出，雖然發文的同事沒有親眼目睹，但北角裕樹上午11時30分透過通訊軟體向他表示，「我被捕了！」此後，便一直處於失聯狀態，已經聯繫了日本駐緬甸大使館，但尚未收到更多消息。據目擊者證詞，他的頭部遭到毆打，所幸戴著頭盔才沒有大礙。

日本內閣官房長官加藤勝信表示，目前仍在極力確認相關事實。路透指出，緬甸警方並未作出回應，而北角裕樹公司網站上顯示的聯絡手機也無法接通，若消息屬實，他將是繼翁山蘇姬的澳洲經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）之後，第2名被捕的外國人。

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