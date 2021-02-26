牛年寶寶取名11大「宜忌用字」　選對字根能衣食無缺、升官封爵

▲牛年出生的寶寶該如何命名，命理師提供了「取名宜忌用字」建議。（圖／取自Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

有人認為名字取得好不好，會影響一生運勢，在為新生兒取名字時，也顯得特別慎重。今年來到了牛年，對應到地支的丑、天干的辛金，命理師艾菲爾在臉書粉絲團列出「生肖牛寶寶取名宜忌用字」，並說明涵義，讓準備或已經迎來「小牛寶寶」的爸媽作為參考，不用為了命名這件事傷透腦筋。

生肖牛喜用字根

1、字根為「艸」字頭或「禾、米、豆」：牛的主食是五穀雜糧，又喜歡吃草，這些字首能代表未來豐衣足食，一輩子衣食無缺。

例：芬、芳、芃、芊、茜、芝、秀、稕、秐、糀、粟、粙、豆、豐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2、字根為「宀、廣、門」：生肖牛多天生勞碌，此部首象徵牛有能棲息、安歇之地。

例：宇、守、安、廣、廉、廈、閵、閶、閾。

3、字根為「田」：牛天生就愛大草原，除了有享用不盡的食物，也代表適得其所。

例：畔、雷、鈿、畹、畲、苗、蕾。

4、字根為「車」：老一輩的人耕田都用牛車，用此部首代表在工作上能受到肯定，有升官封爵之意。

例：轅、輰、軫、載、䡗。

5、字根為「厶、雲」：此字根象徵生肖牛堅忍的毅力及耐力。

例字：宏、弘、雄、妘、沄、紜、芸、雲。

6、與三合生肖「蛇、雞、牛」，三會生肖「牛、鼠、豬」對應字根：象徵命中皆有貴人相助，諸事皆能逢凶化吉，且大事化小、小事化無。

例：汜、䢌、㢬、穹、廷；醖、醛、鴻、詡；孜、季、孟、芓、孺；核、家、豪。

生肖牛忌用字根

1、忌用字根為「王、第一、」等字：生肖牛排名第二，用王字會有逾矩越權之意，常常招惹不必要的麻煩。

例：王、玉、主、冠、長、帝、君。

2、忌用字根為「心、忄、肉」等字：牛是草食性動物，不吃葷食，應該避免用。

例：心、芯、恩、惠、慧、怡、恬、恆、忻、胭。

3、忌用字根為「彡丶巾丶衣丶採丶系丶示」等字：生肖牛若披上彩衣，有淪為祭祀供品之意，會使牛寶寶一輩子運勢黯淡，工作場合可能要為人背黑鍋。

例：彤、彥、彧、彬、彩、雕、帆、希、帝、依、佑、袁、裕、裴、潔、絮、紫、祥、祺、祿。

4、忌用字根為「羊、未」等字：由於牛和羊相衝，若以羊字做姓名，可能有生離死別降臨，不如意之事經常發生。

例：羋、羚、善、群、群、義、羸、沫、抹、茉。

5、忌用字根為「馬」等字：由於牛和馬相刑，以馬為字根容易使袖牛者與人一言不合，口舌是非也跟著發生。

例：駿、駒、駱、騫、騰、驊。

