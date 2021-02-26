林智堅帶路吃新竹湯圓　推30年老店、人氣客家湯圓

▲「早點四果湯」位於北門老街，是老新竹人的最愛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今（26）天是元宵節，各縣市首長掀起元宵大戰，新竹市長林智堅也接下戰帖，大方分享他的私房愛店，包括從小就常光顧的光華冰菓店、濃濃古早味的早點四果湯，還有吃起來軟QQ的糯米水餃和榮記客家湯圓。大啖元宵之餘，希望滿足老饕們的味蕾，也陪大家一起團團圓圓。

日前，基隆市長林右昌在臉書貼文「全國最好吃的元宵湯圓在基隆！不服來戰！」林智堅也在元宵節前夕，一次公開他私藏許久的愛店。

第一站來到被網友封為「在地人讚不絕口的30年冰店」光華冰菓店，這裡除了有夏日消暑的剉冰，冬日裡湯圓和燒仙草更是熱銷。

林智堅說，芝麻湯圓一擠就爆漿，搭配濃郁的紅豆湯底，「新竹湯圓有多讚，看我手勢就知道」，邊吃邊比出大大的「讚」，並透漏自己從小就常來，婚後太太也常常自己來買。

另一家「早點四果湯」位於北門老街，則是老新竹人的最愛。林智堅點了紅豆湯圓和四果湯，招牌四果湯裡面有豐富的餡料，燕麥、芋頭、花生、綠豆、西谷米、QQ，讓他大讚是「四十年沒變的口味」，充滿了兒時回憶，歡迎大家來品嚐、懷舊。

隱身在中央市場、飄香70年的糯米水餃店，林智堅大推糯米水餃搭骨仔肉湯！橢圓形的糯米水餃長得像小顆的鹹湯圓，皮薄嫩Q，他回憶以前常常帶阿公來吃，十分懷念。

位於武昌街上的榮記客家湯圓，則有獨家自製的手工湯圓、以及各式古早味客家小吃。林智堅市長推薦客家湯圓和「新竹獨有」的粉腸，搭上老闆娘秘制的檸檬辣椒醬，口感甚至帶有一些泰式風味，淋在客家粄條上也很搭！

林智堅認為，每個城市都有自己的美食文化，就如新竹有名的是貢丸米粉很有名、彰化基隆則以肉圓聞名，呈現出台灣獨有的魅力，歡迎大家趁228連假一起來新竹市吃元宵！