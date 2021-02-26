台中男突闖加油站...下秒做出可怕舉動！警狂奔使出「大外割」

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

台中一名老婦24日晚間突然跑進大肚分駐所，且眼眶泛紅、情緒激動，經警方安撫詢問後得知，老婦的兒子當天徒步離家，並揚言輕生，要家人好好照顧自己。警方得知後立即陪同老婦沿路尋找，最後在某加油站找到意圖尋短的黃男，而警方見到黃男之後立即上前使出大外割，阻止黃男喝汽油輕生。

▲警方使出大外割制伏服黃男。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

這起事件發生在24日晚間6時許，事發當時老婦人情緒激動地跑進大安分駐所內，並哭著向警方表示，兒子突然徒步離家，一路從台中市龍井區沿路步行至大肚區，母親跟隨在兒子後方，兒子沿路向年邁母親表示要買農藥自殺，請家人好好照顧自己。由於老婦年事已高，無法跟上兒子步伐，因此只好跑進派出所求助。

警方聽聞後，立即請老婦坐上警車，在車潮最多的下班尖峰時間，沿路與年邁老母親一起找尋意圖自殺的黃男，副所長張家隆更在搜尋途中持續與所內值班聯繫，終於在台中市大肚區沙田路一段路邊尋獲黃男，而過程中黃男見到看到前方有間加油站，竟然就衝上前將油槍含在嘴中，企圖喝汽油。

所幸副所長張家隆見狀後，立即衝上前使出大外割，將黃男壓制在地，及時阻止悲劇發生，而事後黃男家屬大讚警方積極處理的態度，順利於報案後15分鐘內尋回自己心愛的家人，避免憾事發生。

對此，大肚分駐所長楊儒陸表示，在現今日益繁多的警務工作，拯救生命不僅僅是身為警察的職責，更是能展現人性光輝的一面。副所長張家隆、警員張嘉紋此案表現專業細膩、堅定果決，足為所內同仁之模範，除此之外也表示自殺不能解決問題，若家人有疑似憂鬱或自殺傾向，家屬除了多適時關懷，更應提早協助就醫治療。

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