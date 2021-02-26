節慶不忘防疫！松柏嶺受天宮平安米糕桃縮水　明領回家吃平安

▲松柏嶺受天宮平安米糕桃活動今開香，圖為8000斤巨型米糕桃。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今天(26日)是元宵節，南投縣松柏嶺受天宮年度盛事「吃平安米糕桃」慶元宵活動，下午進行開香；為配合防疫，不但過去傳統的「挑米糕桃遊大街」等活動都受影響，巨型米糕桃也縮水為8000斤、預先分切成小包裝，明天現場發送信眾，但禁止立刻食用。

元宵節又稱上元節，是天官大帝生日，受天宮今年以「受天上元慶元宵」為上元天官大帝聖誕萬壽科儀為主題，今天下午2點開香，南投縣長林明溱親自出席，並發放限量小份包裝米糕桃給前來參香的民眾。

▲南投縣長林明溱(中)發送限量小份米糕桃。（圖／南投縣政府提供）

受天宮表示，為配合政府防疫措施，往年活動的重頭戲「挑米糕桃遊大街」、「擲米糕吃平安」、「元宵祈福晚會」都暫停或縮小舉辦規模。

最受矚目的招牌巨型米糕桃，過去都是現場分切、發放食用，今年則減量並改為一包半斤裝的小米糕桃，廟方明天早上8點起開始發放至12點止，希望信眾仍能感受簡單隆重的元宵節氣氛。

▲松柏嶺受天宮平安米糕桃活動今開香。（圖／南投縣政府提供）

松柏嶺受天宮主委陳登岳表示，「吃平安米糕桃」活動源自當地庄民，為答謝玄天上帝庇佑，每年都會在家做好米糕桃，再挑至廟埕敬神的民俗，至今已舉辦二十幾年，屆時也請信眾帶口罩、保持安全距離，領到小米糕桃後帶回家吃平安。

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