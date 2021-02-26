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哪科系難讀又難找工作　網齊點「魔王1科系」：能畢業的都是強者

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲他好奇「什麼科系是難讀又難就業」，「這個科系」最多網友點名。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

大學學測成績已經於24日公布，許多高中生都開始在選填志願、準備個人申請資料。有一名網友好奇詢問，每個科系都有每個科系的優缺點，有的先苦後甘、有的先甘後苦，但有沒有一種「又難讀又難就業的科系」。文章分享後立刻引發網友熱議，其中有一個科系非常多人點名。

原PO在批踢踢以「有什麼科系是難讀又難就業的」為題，表示現在有許多的科系，雖然畢業後可能難以就業，但大學期間可以爽爽混、享受青春，「幾乎多是先苦後甘或先甘後苦，沒有兩邊都甘的」、「但有沒有那種讀的要死，結果還領低薪（前後都苦），有沒有這種科系啊。」

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▲▼親子教育、高中、學生上課、高中數學、高中生、教育、老師、教師、互動問答、舉手發問、教室（圖／記者林世文攝）

▲原PO文章引發網友熱議，多數人點名「數學系」。（圖／資料照片）

文章分享後立刻引發網友熱議，像是哲學系、考古系、各設計學系都有人點名，不過最多人點名的是「數學系」，有人說「數學真的前後都難」、「沒興趣真的難撐到畢業，畢業又不知道要做什麼」、「能在數學系生存下來的都不簡單，準時畢業的更是了不起」、「純數學物理之類的，在國外讀才吃香」

其實Dcard就曾經有類似的討論，一名網友雖然喜歡讀數學系，但因為不知道畢業可以做什麼，因此猶豫要不要轉系。其他網友紛紛說「認識的通常都是去當老師或補教業」、「覺得讀數學系，能畢業的都是強者」、「通常都會走金融或會計吧，但與本科系的競爭不吃香，除非你很強。」

 
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