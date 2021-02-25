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環團宣布4月4日高雄辦反空汙遊行　訴求興達電廠立即除役

▲▼「拯救南部囝仔呼吸的健康 44兒童節高雄反空污遊行」記者會 台灣健康空氣行動聯盟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環團訴求興達電廠應立即除役。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（25日）開記者會指出，今年2個月以來南部空汙霾害嚴重，將發起4月4日兒童節當天高雄反空汙遊行，呼籲從中央到地方政府，應極力重視南部孩童的呼吸健康不斷遭受空汙傷害，特別是老舊的興達煤電和空汙大戶中鋼都必須加重除煤減汙，否則是世代不正義，更是加深南北空品落差的相對剝奪感。

南部反空汙聯盟發言人李建誠說，去年台北市人口跌破260萬史上新低，而高雄市的遷出人口也創新紀錄，遷出遠大於遷入人數。台北是活不起的未來，而高雄是住不下去的現在。高雄空汙問題沒有徹底翻新改革，恐怕是更多人要搬離北漂。

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▲▼「拯救南部囝仔呼吸的健康 44兒童節高雄反空污遊行」記者會 台灣健康空氣行動聯盟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 「44兒童節高雄反空汙遊行」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

環團表示，去年秋冬空汙季以來陸續收到很多民眾抱怨高雄空汙問題沒有明顯改善，家長們更是在紫爆紅害日疲於擔心孩子呼吸健康狀況，因此在4月4日兒童節反空汙遊行也盼政府能為南部孩童的健康能做更多努力，南部的孩子不該被犧牲，也不該在次等的空汙環境中成長。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為，反空汙遊行舉辦6年了，所有台灣人要靠遊行才能讓政府聽到心聲，立法院新議期明天開議，呼籲能立院提出空汙、氣候專案報告，回應民間各界期待外，興達全台最老舊應立即除役。黃義英強調，脫煤才是減汙的正確方向，且須加大力道，以高雄而言，興達佔16%的固定污染量，中鋼的粒狀物更高達近6成，煤電和鋼鐵減煤是首要之務，興達早應除役，而中鋼鬆口承諾減煤，但更應減少一座煉焦高爐。

環團最後說明，遊行希望喚起中央和地方合力推動高雄的去煤政策，盼高雄的立委都關注高雄孩童的健康，更應該出力監督高雄的去煤減汙時程。

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