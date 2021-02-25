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看明星直播！限5分鐘「爽拿13萬元」　古意哥1動作慘了：怎麼停止

▲手游,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前看「明星直播」，後來更收到通知，獲得限時任務的機會，只要完成並提供卡號，就能得到美金5000元（約新台幣13.9萬元），在他傻傻上鉤後，赫然發現簽帳金融卡陸續被扣小額款項，這才意識到自己中了詐騙集團的圈套。

苦主在「爆怨2公社」無奈發文，「有人遇過明星直播，然後說什麼送5000元的嗎？」他表示，之前收到訊息後，就按照上面步驟操作，加上僅限時短短5分鐘，所以他立刻乖乖照做，怎料沒多久就被扣款。

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▲看明星直播！限5分鐘「爽拿5000元」　古意哥1動作慘了：怎麼停止。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲詐騙訊息。（圖／翻攝自爆怨2公社）

他接著說，「想說小錢算了，結果一個禮拜後又來扣款，這算是另類詐騙手法嗎？該怎麼停止扣款呢？有需要報警處理嗎？」

從截圖可見，2月17日他的簽帳金融卡被扣了29元，時隔2分鐘，再被扣87元，後來22日竟又被扣了一筆87元，而金額滿是嘲諷。

▲看明星直播！限5分鐘「爽拿5000元」　古意哥1動作慘了：怎麼停止。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲他的金融卡陸續被小額扣款。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們紛紛回應，「趕緊打去發卡銀行止付，順便報警」、「現在很多這種直播，都是假造藝人的粉專直播，其實進去聽，都是跟送錢無關的內容，網路上，勿相信來路不明的網站或網址，5000美金比台幣已經是一筆不小的錢，趕快去銀行暫停支付，然後報警吧」、「哈哈哈哈，難怪會一直出現，原來有人被騙啊」、「可以聰明點嗎？哪有這麼好康的事」、「被騙還要被罵87」。

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