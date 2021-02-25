「長江玉幣」是假的！騙澳洲官員合照　偽島主回台吸金3.8億

▲新加坡商長江集團台灣分公司董事長楊耀福(左起)、顧問吳阮弘涉吸金3.8億元。（資料照／記者姚惠茹攝）

記者劉昌松／台北報導

新加坡長江集團負責人魏萬龍、台灣分公司負責人楊耀福、執行長蕭圓繻等人，涉嫌跑到澳洲佯裝要買下大克佩爾島，騙官員合照並在當地登上報紙後，回台大肆宣傳將推動「區塊鏈」落地應用，民眾可用代幣「長江玉幣」在島上支付所有消費，詐騙投資人吸金3.8億餘元，檢調單位25日發動搜索，約談楊、蕭等7名嫌犯到案。

長江集團近年不斷在台大張旗鼓舉行記者會、接受媒體採訪，宣稱集團利用區塊鏈技術，推出「長江玉幣 TKJade Token」，並為了讓長江玉幣真正「落地應用」，直接購買澳洲昆士蘭州中部的大克佩爾島（Great Keppel Island），由集團當島主，讓民眾可用長江玉幣在島上商店消費，集團甚至宣稱為確保長江玉幣價值，已將約4億台幣置於信託公司CO-TRUST。

但是檢調接獲線報，這個區塊鍊落地實驗，從頭到尾都是假噱頭，集團負責人魏萬龍和台灣分公司執行長蕭圓繻2018年9月至11月間，確實多次前往澳洲大克佩爾島，與澳洲Tower Holdings公司簽署備忘錄，將以美金5000萬元買島，並獲澳洲政府許可開發豪華公寓300棟、豪華別墅285棟、賭場、18洞高爾夫球場、碼頭 250泊位、1.5公里跑道商用機場、沙灘酒店，宣稱將成為下一個馬爾地夫。

可是魏萬龍等人和當地官員拍照、登上澳洲新聞版面後，根本沒有付錢，大克佩爾島最後是被別人買走，魏萬龍等人卻利用國內外新聞資訊的落差，跑回台灣舉行記者會，宣稱將打造新一代加密島，讓區塊鍊技術落實生活，鼓吹民眾加入投資。

長江集團台灣分公司宣稱，釋出負責人所持有的股份，每單位新加坡幣7萬元，並保證1年期滿後加價15%買回、2年期加價40%、3年期更可加價達80%，截至2020年間，有579名投資人受騙達3億8131萬8685 元。

台北地檢署主任檢察官黃冠運25日指揮地查局北機站，兵分16路展開大搜索，在嫌犯辦公室搜出集團分工縝密的組織圖，預計以涉嫌詐欺、《銀行法》吸金等罪嫌，約談楊耀福、蕭圓繻等7名嫌犯以及相關證人到案，至於集團負責人魏萬龍、台灣分公司顧問吳阮弘因滯留海外，不在約談名單內。

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