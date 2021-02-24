南港人注意！黑衣男叼菸闖公寓翻鞋櫃　動機不明網友PO文示警

記者張君豪／台北報導

台北市南港區23日上午發生一起年輕男子入侵舊公寓的事件，有網友事後在PTT南港版以及臉書社團「我是南港人」PO文示警，呼籲民眾小心。PO文者指出，住家是一老舊公寓，一樓大門年久失修「只防君子不防小人」，結果遭致一黑衣男子闖入，居民懷疑該男闖入公寓內曾翻找鞋櫃，合理懷疑他企圖入侵公寓住宅，南港警方目前已調閱監視器展開追查。

▲南港區驚傳一黑衣男抽菸闖舊公寓引發住戶疑慮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港區驚傳一黑衣男抽菸闖舊公寓引發住戶疑慮。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方證實，事後根據民眾PO文反映，調閱事發地點南港重陽路、興中路口一帶監視器，發現23日上午約10點47分左右，該名男子邊抽菸邊進入該公寓樓梯間，51分倉皇奔跑離開，但公寓內住戶是否有財損，或者樓梯間鞋櫃是否有私人物品短少，南港警方表示目前尚未接獲民眾報案。

南港警方表示，由於舊公寓一樓有鐵門，陌生人進入公寓內樓梯空間仍有觸犯刑法「侵入民宅」之虞，警方目前正設法約談該公寓住戶以釐清事發情況，並循線調閱監視器約談黑衣男到案說明。

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