桃園黑衣男秒偷愛心箱！趁店員轉身下手　網怒「抓到先蓋布袋」

▲黑衣男趁店員轉身入內拿東西，趁機抱走檯面上的愛心捐款箱。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一家飲料店櫃台上的愛心捐款箱，光天化日之下竟遭一名黑衣男趁店員轉身入內拿東西時整個抱走，店主除了報警外，也貼文到網路社群，對先前提供愛心捐款的民眾表達抱歉，也呼籲其他店家多加注意；網友氣憤回應「這個好像慣犯，真大膽，好腳好手卻偷愛心箱，抓到先蓋布袋打斷他手腳」。

▲一身黑男子偷走飲料店愛心箱。（圖／中壢警分局提供）

位於中壢區的飲料店5日在臉書「我是中壢人」PO指出，「今天發生了一件令人感到失望的事情，一位穿著黑外套 帶著黑帽LA樣式、黑色背包、著黑色adidas拖鞋男子，趁著中午上班人員轉身進去店裡拿東西抱走愛心箱，被一位穿著黑外套 帶著黑帽LA樣式、黑色背包、著黑色adidas拖鞋 的一位男子抱走了」，因為店家的塑膠袋都是用愛心捐款來索取，這些捐款也都是客人的愛心，發生這樣的事情真的很抱歉也很遺憾，請尊重大家的愛心，也請附近店家多加注意。

店家也表示，此次愛心箱遭偷竊，他們依然會設立愛心箱，也會更加防範此次事件再發生，不再讓各位的愛心遭踐踏，網友則回「太扯了，這個好像慣犯，真大膽，好腳好手卻偷愛心箱，抓到先蓋布袋打斷他手腳」

警方表示，6日下午4時許接獲民眾報案，表示其愛心捐款箱遭竊，根據被害人證詞及相關監視錄影畫面，目前已鎖定一名嫌疑重大男子，並且通知其到案說明中。警方呼籲，勿因一時貪念而觸法，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。

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