23歲正妹搬家搭貨車　13分鐘後「神秘跳窗逃離」顱內出血死亡！

▲23歲女子搭乘搬家公司貨車，中途跳車身亡。（圖／翻攝自中國青年網，下同）

記者劉亭／綜合報導

長沙一名23歲正妹6日搭乘搬家公司貨車，卻在前往新家的途中突然跳窗自殺，最終搶救無效身亡。家屬憤怒指出，貨車司機3次偏離原本路線，比原本路程慢了6分鐘，且現場沒有剎車痕跡，認為案情不單純。

綜合陸媒報導，23歲的車女6日晚間9時17分搭乘搬家公司貨拉拉司機周某春的車，在路上車女孩跟工作群的同事聊天，情緒看起來無異常，沒想到過了6分鐘，她突然從車窗跳車，司機緊急報警。

湖南航天醫院急診科黃主任指出，車女被送醫時已昏迷，情況相當嚴重，CT顯示頭部有骨折、顱內出血、腦腫脹等情況，還進行了開顱手術，但車某在10日仍然不幸離世。

車女前年才剛從大學畢業，在長沙一間公司從事人資。公司一位同事指出，車女工作能力出色，個性樂觀，明年有結婚打算，正在存錢準備買婚房，當天9時24分最後發出的訊息，還在分享趣事，沒想到6分鐘後卻發生憾事。

事件21日開始在大陸網路上流傳，引起外界熱議。貨拉拉公司回應稱，8日從警方得知消息後，積極配合警方調查，對該事件中平台應該承擔的責任，公司不會逃避。

家屬卻不領情指出，貨拉拉滿口謊言，在第一次協商過程中指出，車女跳窗是自殺行為，與貨拉拉公司無關，而且在車女過世後司機及平台從來沒有來探望過，公司的監管機制根本不到位。

家屬表示，警方告知司機曾經在筆錄中坦承，駕駛過程中偏離了導航規劃的路線，而對於偏離原因，第一次稱導航壞了，第二次則說抄小路，但從司機駕駛的路線來看，比正常路線至少慢6分鐘，而且在車女跳車時，司機並沒有踩剎車。

據長沙市公安局高新區分局23日晚間消息，「女子車某某租乘貨拉拉網約車跳車身亡事件」涉事司機周某春（男，38歲，長沙市岳麓區人），因涉嫌過失致人死亡罪，被公安機關依法刑事拘留。目前，案件正在進一步偵查中。

北京春林律師事務所龐九林律師稱，周某春涉嫌過失致人死亡罪，說明了車女不是自殺，司機涉嫌撒謊。既然不是自殺，貨拉拉公司和司機就應該承擔賠償責任，當然，司機還要承擔刑事責任。