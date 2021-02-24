　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

23歲正妹搬家搭貨車　13分鐘後「神秘跳窗逃離」顱內出血死亡！

▲23歲女子搭乘搬家公司貨車，中途跳車身亡。（圖／翻攝自中國青年網，下同）

▲23歲女子搭乘搬家公司貨車，中途跳車身亡。（圖／翻攝自中國青年網，下同）

記者劉亭／綜合報導

長沙一名23歲正妹6日搭乘搬家公司貨車，卻在前往新家的途中突然跳窗自殺，最終搶救無效身亡。家屬憤怒指出，貨車司機3次偏離原本路線，比原本路程慢了6分鐘，且現場沒有剎車痕跡，認為案情不單純。

綜合陸媒報導，23歲的車女6日晚間9時17分搭乘搬家公司貨拉拉司機周某春的車，在路上車女孩跟工作群的同事聊天，情緒看起來無異常，沒想到過了6分鐘，她突然從車窗跳車，司機緊急報警。

湖南航天醫院急診科黃主任指出，車女被送醫時已昏迷，情況相當嚴重，CT顯示頭部有骨折、顱內出血、腦腫脹等情況，還進行了開顱手術，但車某在10日仍然不幸離世。

車女前年才剛從大學畢業，在長沙一間公司從事人資。公司一位同事指出，車女工作能力出色，個性樂觀，明年有結婚打算，正在存錢準備買婚房，當天9時24分最後發出的訊息，還在分享趣事，沒想到6分鐘後卻發生憾事。

▲23歲女子搭乘搬家公司貨車，中途跳車身亡。（圖／翻攝自中國青年網，下同）

事件21日開始在大陸網路上流傳，引起外界熱議。貨拉拉公司回應稱，8日從警方得知消息後，積極配合警方調查，對該事件中平台應該承擔的責任，公司不會逃避。

家屬卻不領情指出，貨拉拉滿口謊言，在第一次協商過程中指出，車女跳窗是自殺行為，與貨拉拉公司無關，而且在車女過世後司機及平台從來沒有來探望過，公司的監管機制根本不到位。

家屬表示，警方告知司機曾經在筆錄中坦承，駕駛過程中偏離了導航規劃的路線，而對於偏離原因，第一次稱導航壞了，第二次則說抄小路，但從司機駕駛的路線來看，比正常路線至少慢6分鐘，而且在車女跳車時，司機並沒有踩剎車。

▲23歲女子搭乘搬家公司貨車，中途跳車身亡。（圖／翻攝自中國青年網，下同）

據長沙市公安局高新區分局23日晚間消息，「女子車某某租乘貨拉拉網約車跳車身亡事件」涉事司機周某春（男，38歲，長沙市岳麓區人），因涉嫌過失致人死亡罪，被公安機關依法刑事拘留。目前，案件正在進一步偵查中。

北京春林律師事務所龐九林律師稱，周某春涉嫌過失致人死亡罪，說明了車女不是自殺，司機涉嫌撒謊。既然不是自殺，貨拉拉公司和司機就應該承擔賠償責任，當然，司機還要承擔刑事責任。

ET快訊
梁云菲14歲遭3男輪流性侵「犯人妻看全程」　淚吐藏16年悲劇
《玩很大》卡關！吳宗憲變臉撂重話「離開演藝圈」男星哭了
西濱20車濃霧連環撞影片曝光！網怒：開這麼快根本找死
學測數學太難！滿級分人數比去年少1.3萬　創10年新低
小六女住松雪樓遲到沒飯吃　業者喊冤回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海南villa「免費礦泉水」下肚　老婦人狂嘔吐...一聞充滿刺鼻味

2021陸「高校」對台招生　線上線下考試同步啟動

香港紀律部隊接種陸產疫苗　鄧炳強帶頭：可以更安心出行

立院新會期修憲「不走極端」　國台辦：為「謀獨」開方便之門

「陸疫苗早預留給台灣」　馬曉光：民進黨得去除政治心魔

23歲正妹搬家搭貨車　13分鐘後「神秘跳窗逃離」顱內出血死亡！

邱太三盼兩岸「春暖花開」　國台辦：九二共識是東風雨露

灣流機被「爆炸碎片」擊穿機翼　「一個大洞」天價維修費曝光

波音747貨機引擎起火！英媒配圖「暗甩鍋大陸」　中使館要求道歉

北京中南海附近爆炸！　敏感時機餐廳變廢墟釀7傷引陰謀論

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

海南villa「免費礦泉水」下肚　老婦人狂嘔吐...一聞充滿刺鼻味

2021陸「高校」對台招生　線上線下考試同步啟動

香港紀律部隊接種陸產疫苗　鄧炳強帶頭：可以更安心出行

立院新會期修憲「不走極端」　國台辦：為「謀獨」開方便之門

「陸疫苗早預留給台灣」　馬曉光：民進黨得去除政治心魔

23歲正妹搬家搭貨車　13分鐘後「神秘跳窗逃離」顱內出血死亡！

邱太三盼兩岸「春暖花開」　國台辦：九二共識是東風雨露

灣流機被「爆炸碎片」擊穿機翼　「一個大洞」天價維修費曝光

波音747貨機引擎起火！英媒配圖「暗甩鍋大陸」　中使館要求道歉

北京中南海附近爆炸！　敏感時機餐廳變廢墟釀7傷引陰謀論

8天2死連環殺開炸台南治安！黃偉哲「13字」解析：很多地方該檢討

5大案改寫信義區天際線　「豪奢綠竹筍」關注度最高

恐怖虐囚！他被扯褲逼全裸「趴下侵入檢查」　遭暴打痛苦吼叫慘死

年輕人低薪　江啟臣：政府沒找到改善台灣資源分配的方法

小米手環「1錯字」超嗆！網實測狂+1：真的是醜耶...官方回應了

韓星第一人確診！請夏 首談「後遺症」還原症狀：好像全是我的錯

天主教健康照護聯盟資源大整合　建立醫護聯網平台HIOT

Jaguar 2025年將轉為純電動車品牌　豪灑976億開發新平台　

包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買

在地人才知的嘉義賞櫻秘境！梅山149甲20多棵大型櫻花園超夢幻

大陸熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

中國無償援助53國疫苗！

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

曹操一生娶12名寡婦...「這個原因」讓他成梟雄

戴「玉蟬」10年！專家一看驚：妳膽子真大

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

楊貴妃床上1怪癖　唐玄宗愛到不行

小馬雲過去被亂丟？褓姆爆：智力有缺陷

男把女護理師強拉上車！用安全帶綁她雙腿性侵

6歲妹騎滑板車！1姿勢慘被輾斃

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

北京中南海附近爆炸！　敏感時機餐廳變廢墟釀7傷

富二代閃婚極品女神！蜜月見愛妻卸妝堅決離婚

更多熱門

相關新聞

23歲正妹搬家途中　突跳車慘死

23歲正妹搬家途中　突跳車慘死

湖南長沙一名叫車莎莎的年輕女子，日前乘坐了「貨拉拉」搬家貨車，隨後從副駕駛座飛出，最終搶救無效死亡，年僅23歲。駕駛事後稱死者是「自己跳窗」，但家屬質疑，若真如此為何車莎莎是後腦勺先著地？據悉，肇事司機曾3次偏航，目前已被控制。

凌晨回家…樓下房東阿姨嗆「吵到睡覺」逼搬家

凌晨回家…樓下房東阿姨嗆「吵到睡覺」逼搬家

5寶爸留垃圾還控「被恐嚇」　前房東嘆

5寶爸留垃圾還控「被恐嚇」　前房東嘆

電梯一打開「以為走進靈堂」　她見一顆頭嚇壞

電梯一打開「以為走進靈堂」　她見一顆頭嚇壞

搬家給多少小費？　過來人曝送這2物卡實在

搬家給多少小費？　過來人曝送這2物卡實在

關鍵字：

搬家貨拉拉

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

台南「蝦米」7槍殺老大　FB預言：一個都跑不掉

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面