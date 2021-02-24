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妹子去買台中知名便當　被兇「耳朵長包皮」！對話曝光千人怒了

雞腿便當,便當。新LOGO（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲妹子買便當無辜被店員罵。（示意圖，與本文無關／記者李佳蓉攝）

記者崔子柔／綜合報導

有些生意較好的餐廳忙於料理，可能難以顧及每位顧客的感受，服務態度就常被拿出來討論。台中黃小姐近日指控，她一被叫號就上前取餐，某便當店的店員竟嗆她「耳朵長包皮」，讓她非常不滿。

黃小姐22日在「爆怨公社」發文表示，她和男友日前到「正X排骨飯」買便當，知道中午人潮比較多，為了不想造成店家困擾，她自己也特別注意叫號，連一旁男友在講話都聽不進去。

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲原PO在臉書抱怨。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

黃小姐指出，她注意到自己前1號被喊了3、4次，而她一被喊到就馬上上前取餐，包便當的大姐卻用台語嗆她「叫那麼多次是都沒有聽到喔？你是耳朵長包皮喔？」，讓她聽了當場傻眼，回嘴「嘿啦哇耳包啦」。

黃小姐表示，她事後打電話到店家想投訴，結果根本不了了之，而且她前面1號的男子被叫了3、4次也沒被罵，讓她覺得該名店員是看她好欺負。

文章至今已超過1400人按讚，不少網友湧入表示，「沒客人沒生意之後，態度就會改變了」、「因為前面那一個看起來比較兇，所以改罵你們」，也有許多當地人說，「跩很久又貴，不買很多年」、「個人覺得店員水準素質很差，高雄台南的都買過，店員真的態度差」、「我第一次去買便當也是被大姐兇，超無言，那個大姐會不會是同一個」。

▼網友回應。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

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