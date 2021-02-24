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台南「蝦米」調虎離山7槍殺老大！FB預言一個都跑不掉　悲涼片洩底

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南市安平區連環仇殺8天2死，多名嫌犯16日在育平路當街殺人，導致王姓男子死亡。案發後，其中3人逃亡8天，23日疑似調虎離山，先叫曾姓嫌犯投案吸引注意，再由31歲蔡姓嫌犯持雙槍到平通路復仇，槍殺昔日老大「建文哥」。

安平停車場追殺案，數人16日駕車追殺，導致31歲王男喪命。案發後，蔡嫌展開逃亡，不料18日有數十人到他老家砸車、敲鐵門、撒冥紙，逼老母親把人交出來，讓他忍無可忍。

快訊／台南安平驚傳街頭砍人1死　兇嫌開車逃逸。（圖／記者林悅攝）

▲當時王男攔路人機車，一路逃亡到停車場，最後仍遭追上慘死。（圖／記者林悅攝）

據悉，蔡嫌是安南區角頭，綽號「蝦米」，曾是陳姓男子（建文哥）的小弟，但被懷疑「背骨」、做出對不起大哥的事，遭對方劃清界線。後來，蔡嫌與唐姓直播主發生糾紛，派手下把人押走、迫簽本票，但「建文哥」力挺直播主，雙方鬧翻。

如今老家遭砸，帶頭的是王男（停車場追殺案死者）友人高姓男子，蔡嫌懷疑「建文哥」在背後支持高男，新仇加上舊恨，因此預謀犯案，欲置昔日老大於死地，疑先策動21歲曾嫌投案、調虎離山，再持雙槍到「建文哥」平通路住處復仇。

▲▼台南安平再傳槍響！男子身中2槍「失去呼吸心跳」。（圖／記者林悅攝）

▲陳男平通路住處拉起封鎖線，警方到場採證。（圖／記者林悅攝）

案發時，蔡嫌身穿防彈衣，走進「建文哥」住處，大喊對方全名，見屋內有3人，仍鎖定「建文哥」連轟7槍，導致對方胸口中2槍，當場失去呼吸心跳，送醫後不治。行兇後，蔡嫌把雙槍丟在原地，隨後走出門，開車到台南市刑大投案。

事實上，蔡嫌案發前幾天曾在臉書吐露心聲，6日還轉貼「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」的專題紀錄片，犯案似乎有跡可循，因為影片內主角劉煥榮綽號「神經劉」、「冷面殺手」，民國70年起連續犯案，專殺黑道老大，後逃亡海外，在民國82年遭槍決伏法，臨刑前曾高喊「中華民國萬歲！我對不起國家！」

▲▼台南「蝦米」調虎離山7槍殺老大！FB預言一個都跑不掉　悲涼片洩底。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲蔡嫌6日在臉書貼出專題紀錄片，情節同樣是「槍殺老大」。（圖／翻攝自當事人臉書）

回顧蔡嫌7日的臉書動態，內容嚴厲警告「誰給的資源、相挺的，若再繼續，一個都跑不掉」，先前也多次寫下「跟人也很重要，記住，沒我會有今天的你？」、「對你，我問心無愧，...該承擔我也都承擔了，過去答應的我也沒要求過什麼，我不知道自己到底哪裡錯了」、「我在關的時候，請問你們為我做了什麼」、「世態炎涼、人情冷暖...一句話使我心灰意冷，別過了」。

至於臉書最後一則動態，停留在停車場追殺案當天上午，當時蔡嫌寫下「知我者為我心憂，不知我者為我何愁，能懂則懂、邪不壓正，要踩我的肩膀上去，先了解我的過去」，結果晚間隨即犯案逃亡。

▼蔡嫌曾在臉書警告「一個都跑不掉」。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

▲▼台南「蝦米」調虎離山7槍殺老大！FB預言一個都跑不掉　悲涼片洩底。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼台南「蝦米」調虎離山7槍殺老大！FB預言一個都跑不掉　悲涼片洩底。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼台南「蝦米」調虎離山7槍殺老大！FB預言一個都跑不掉　悲涼片洩底。（圖／翻攝自當事人臉書）

 
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