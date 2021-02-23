假「月入24萬建設小開」喊：想結婚！狂榨468萬…她知真實身分暈了

▲已婚臨時工假扮「月入24萬建設公司小開」，狂榨女網友468萬餘元。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名廖姓女子在交友軟體上認識自稱建設公司蔡姓小開的陳男，對方稱將來想跟她結婚，雙方進而交往，沒想到她陸續借出468萬餘元後，對方竟搞失聯，她這才驚覺受騙，告上法庭才知陳男已婚，擔任臨時工。日前法院判決出爐！

廖姓女子主張，2017年間她在網路交友平台「BEE TALK」上認識陳男，對方刻意隱瞞已婚身分，自稱是某建設公司的蔡姓小開，月薪高達24萬元，要以結婚為前提與她交往。不料，交往沒多久後，陳男便以公司遭員工挪用公款，急需一筆資金周轉為由，向她陸續借了468萬3000元。

廖女2018年2月間向陳男催討款項，卻遭對方以生病、開刀等理由拖延還款，最後還大搞神隱，她這才知道自己受騙，怒告陳男詐欺。法院審理後發現，陳男前科累累，曾因為竊盜、妨害家庭等罪遭判應執行有期徒刑6年確定。

法院認為，陳男沒有記取前案的教訓，反而變本加厲，再犯下詐欺取財罪嫌，考量他坦承犯行，犯後態度尚可，高中肄業、從事臨時工及房間輕隔間裝潢等情況，將他判刑2年。至於民事部分因陳男完全同意廖女的請求，不保留任何抗辯，法官判他應給付廖女468萬3000元。全案仍可上訴。