富二代閃婚極品女神！蜜月見「愛妻卸妝」堅決離婚：根本詐騙

▲結婚要深思熟慮。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

網戀有風險，先要看清臉？廣州一富二代日前在網路上認識了一名女孩，認為對方就是自己命中註定的女神，兩人迅速墜入愛河，熱戀3個月後火急火燎就娶了對方。沒想到，在和新婚妻子蜜月期間，第一次見到了卸妝後的愛妻，頓時心如死灰，決定離婚。

據《山東高法》報導，兩人迅速閃婚，富二代向女方家裡支付了20萬元（人民幣，約新台幣86萬元）作為聘金。

然而，就在與新婚妻子蜜月期間，他發現卸了妝的妻子，與此前的「極品女神」的模樣差太多。妝前妝後顏值的巨大反差，讓富二代無法接受，他認為女方的行為已經構成詐騙，遂將其告上法庭，起訴要求離婚，並且退還聘金20萬！

兩人鬧翻後，女方怒斥，「當初可是你說會接受我的所有，包容我的一切，怎麼現在卸了妝你就不認了？」對此，富二代也悲憤表示，「妳自己看看妳這照片跟妳壓根就不是一個人！妳這屬於詐騙！必須離婚！」

據悉，大陸民法典第1042條「禁止借婚姻索取財物」的規定，實質上禁止的是買賣婚姻或以婚姻為藉口索要「天價聘金」的行為。法院最後判定，女方不用退還聘金，「因為對於男女雙方依民間習俗，自願支付且未超出男方承受能力的聘金，法律並未禁止。」

該判決引發了眾多網友討論，多數人認為富二代純屬活該，「這男的是不是腦子被驢給踢了？」、「男性的恥辱，結婚是因為別人的樣貌嗎？太可笑了」、「男的自己用下半身思考怪誰？素顏都沒見過就結婚，覺得不美就要離婚」、「離得好，這女得真是三生有幸」。