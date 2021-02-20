　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

富二代閃婚極品女神！蜜月見「愛妻卸妝」堅決離婚：根本詐騙

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲結婚要深思熟慮。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

網戀有風險，先要看清臉？廣州一富二代日前在網路上認識了一名女孩，認為對方就是自己命中註定的女神，兩人迅速墜入愛河，熱戀3個月後火急火燎就娶了對方。沒想到，在和新婚妻子蜜月期間，第一次見到了卸妝後的愛妻，頓時心如死灰，決定離婚。

據《山東高法》報導，兩人迅速閃婚，富二代向女方家裡支付了20萬元（人民幣，約新台幣86萬元）作為聘金。

然而，就在與新婚妻子蜜月期間，他發現卸了妝的妻子，與此前的「極品女神」的模樣差太多。妝前妝後顏值的巨大反差，讓富二代無法接受，他認為女方的行為已經構成詐騙，遂將其告上法庭，起訴要求離婚，並且退還聘金20萬！

兩人鬧翻後，女方怒斥，「當初可是你說會接受我的所有，包容我的一切，怎麼現在卸了妝你就不認了？」對此，富二代也悲憤表示，「妳自己看看妳這照片跟妳壓根就不是一個人！妳這屬於詐騙！必須離婚！」

據悉，大陸民法典第1042條「禁止借婚姻索取財物」的規定，實質上禁止的是買賣婚姻或以婚姻為藉口索要「天價聘金」的行為。法院最後判定，女方不用退還聘金，「因為對於男女雙方依民間習俗，自願支付且未超出男方承受能力的聘金，法律並未禁止。」

該判決引發了眾多網友討論，多數人認為富二代純屬活該，「這男的是不是腦子被驢給踢了？」、「男性的恥辱，結婚是因為別人的樣貌嗎？太可笑了」、「男的自己用下半身思考怪誰？素顏都沒見過就結婚，覺得不美就要離婚」、「離得好，這女得真是三生有幸」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
呱吉組「歡樂無法黨」2年就掰了　遭內政部廢黨
家住高雄「突調職台北」　月薪7萬女處長提告！家樂福敗訴
案情大逆轉！試車自撞2死　男大生酒測1.0認：我開的
快訊／罔腰懷孕　衛生局速查高醫結果出爐
妻找辣妹和老公嗨玩3P　完事她急找醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

酒吧前遭圍毆！豬隊友「想開車救人」...反將他來回拖行輾斃

孟晚舟要滙豐交內部文件…遭英法院駁回　華為：失望

「批評」中印邊境英雄　全網圍剿...「他下場超慘！」

富二代閃婚極品女神！蜜月見「愛妻卸妝」堅決離婚：根本詐騙

一年少42萬人！　東三省擬開放「全面生育」年輕人無感

苦等100萬劑疫苗來了！　港五類人群率先施打

百貨超羞恥「透明廁所」！關門蹲下…外面排隊圍觀

疑「隱瞞」解放軍背景被捕　陸學者宋琛4月開庭

山中鬼打牆…人妻「無限墳墓」困死出不去　哭崩求救援

「拒帶筆電回家過年」　失聯27天遭開除..提告獲賠84萬

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

酒吧前遭圍毆！豬隊友「想開車救人」...反將他來回拖行輾斃

孟晚舟要滙豐交內部文件…遭英法院駁回　華為：失望

「批評」中印邊境英雄　全網圍剿...「他下場超慘！」

富二代閃婚極品女神！蜜月見「愛妻卸妝」堅決離婚：根本詐騙

一年少42萬人！　東三省擬開放「全面生育」年輕人無感

苦等100萬劑疫苗來了！　港五類人群率先施打

百貨超羞恥「透明廁所」！關門蹲下…外面排隊圍觀

疑「隱瞞」解放軍背景被捕　陸學者宋琛4月開庭

山中鬼打牆…人妻「無限墳墓」困死出不去　哭崩求救援

「拒帶筆電回家過年」　失聯27天遭開除..提告獲賠84萬

毛毛你在哪／大眼汪「查理」最後身影在龜山！志工淚：好不容易有家的

國安大地震》邵宗海／蔡英文向陸釋出善意第一步？

只有被劈腿的命？專家曝1樣東西　「圖案過多」招爛桃花：快丟掉

彰化攜手東森購物推「彰化好物購」營業額破5千萬！王惠美登上東森農場　王令麟加碼助攻熱銷

日籍太空人野口聰一空拍台灣　讓台南二度入鏡成全球焦點

這2天清晨最冷！下周「越來越暖」飆29°C　北台降雨時間點曝

周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王

酒吧前遭圍毆！豬隊友「想開車救人」...反將他來回拖行輾斃

張惇涵揭「總統發言人的一天」：常常中午手機就沒電了

阿金「癟嘴皺眉」目送出門　奴才心疼：這樣怎麼去工作

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

女客撒嬌：不陪酒就負評！外送員摸上去被送警局

清朝最色皇帝！30歲縱慾過度吐血亡

貨車過彎飆快！　2路人被整車磚頭迎面埋沒

驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

被催做寒假功課！11歲妹跳樓亡

為救人被熊群拖走！飼育員慘遭活撕分屍吞肚

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

失聯27天遭開除..提告獲賠84萬

相差61歲「祖孫婚紗照」背後超感人

50萬粉Coser偷情大玩SM！害富二代男友自殺

百貨超羞恥透明廁所！關門蹲下外面排隊圍觀

富二代閃婚極品女神！蜜月見愛妻卸妝堅決離婚

山中鬼打牆！人妻墓地原地打轉出不去

更多熱門

相關新聞

5個新手常犯的「化妝壞習慣」！

5個新手常犯的「化妝壞習慣」！

雖然化妝是要依照每個人的臉型、五官做調整，沒有什麼一定標準公式，但有些錯誤行為卻一定會影響妝容質感好壞，像是以下5個新手常犯的化妝壞習慣，可能就是你底妝常常卡粉、厚重或是眉毛老是畫不好的原因，快來看看你中了幾個？

結婚日岳母追加200萬聘金　新郎賣地

結婚日岳母追加200萬聘金　新郎賣地

延長熱戀期！6個讓感情升溫小動作

延長熱戀期！6個讓感情升溫小動作

做好3件事改善保養、底妝「搓泥」

做好3件事改善保養、底妝「搓泥」

「廣告大亨」送2億　辣模閃婚13天崩潰

「廣告大亨」送2億　辣模閃婚13天崩潰

關鍵字：

結婚妻子化妝卸妝富二代

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

罔腰親下戰場！截圖反嗆子宮外孕媽

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面