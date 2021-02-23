小三勾搭人夫！半夜出招逼瘋正宮　婆婆力挺媳婦：在車裡翻來翻去

▲法官判劉男、趙女各須賠償小花10萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名女子「小花」（化名）指控，劉姓丈夫與趙姓女子發展出婚外情，而事情東窗事發之後，兩人甚至還變本加厲，不僅頻繁約會、徹夜不歸，劉男還默許趙女在深夜打電話騷擾，種種行徑讓小花感到相當憤怒，因此氣得向法院提告求償。對此，橋頭地院審理後，依法判劉、趙2人分別得賠償小花10萬元。

小花主張，自己與劉男為夫妻，並育有2女，而去年5月間，小花發現劉男與趙女有婚外情，而劉男也坦承自己與對方在一起，且曾經睡在一起的事情，就連小花的婆婆都曾在住家附近的停車場，發現劉、趙2人在車內「翻來翻去」進行親暱行為。此外，在婚外情被發現後，2人不知反省悔過，反而變本加厲，劉男不僅不再繼續支付家用，甚至還默許趙女於夜間撥打電話，並故意讓小花接聽，企圖以此激怒她，迫使她同意離婚。

小花顧及年幼的孩子尚需父母照料，一心想挽回婚姻，但劉、趙2人卻有恃無恐，在大法官宣告通姦違憲後，2人約會頻率更趨頻繁且明目張膽，劉男甚至經常徹夜不歸，種種誇張的行徑讓小花認為，自身的配偶權已經嚴重受到侵害，因此依法向院提起民事求償。

趙女辯稱，一開始不知道劉男有老婆，而兩人始終是朋友，沒有交往，在知道對方有老婆之後，就沒有跟對方聯絡了，是對方一直跑來找自己，而自己為了躲避對方，甚至都躲到台中。此外，趙女也表示，被劉男母親看見的那次，是因為劉男喝酒，自己出於好心載他回家，並沒有任何親密行為。

趙女也提到，至於小花拿出的劉男親吻自己的翻拍照片，雖然兩人確實有合照，但過程中自己有要求劉男不要亂親，而自己雖然也會在LINE上稱呼對方為老公，但那都只是朋友間亂叫而已，因此認為小花請求她賠償一事，並無理由。

小花的婆婆證稱，曾看到兒子、趙女於媳婦的車子上，車上有開燈，透過玻璃看到兩人在車上平躺一起，手拉手，還有翻來翻去，直到自己大聲大罵，他們兩人才分開，而當時自己有質問兩人關係，兒子則承認和趙女交往，還嗆聲說要對方去告沒關係，會跟小花離婚等語。

對此，法官審理後認為，兩人的行徑已經逾越一般社交行為，而屬婚姻關係外之不正常交往，且情節重大，在考量雙方身分地位、經濟狀況，等一切情狀後，判劉、趙2人各給付新台幣10萬元給小花。