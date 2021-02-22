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社會 社會焦點 保障人權

去小琉球玩...3個通緝犯被海巡揪出　1人遭通緝近7年

▲張男被海巡署人員押解屏東地檢署歸案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲林男欲往小琉球旅遊，被海巡人員發現遭通緝 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第五岸巡隊連兩日對欲前往小琉球旅遊的遊客做安全檢查時，抓到兩名通緝犯，其中一名已被通緝近7年，被抓到時「一臉茫然」，他們表示不知被遭通緝，訊後後分別押解歸案。

▲張男被海巡署人員押解屏東地檢署歸案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼押解歸案。

▲張男被海巡署人員押解屏東地檢署歸案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所於今（22）日於執行東港東琉線碼頭針對前往小琉球離島客船安全檢查時，發現1名27歲林姓通緝犯欲登船前往小琉球，經確認身份發現他於今年1月26日因詐欺罪名，遭屏東地方檢察署發布通緝在案，現場由海巡人員立即進行逮捕，押解屏東地檢署歸案。

第五岸巡隊人員說，另昨（21）日海巡人員也在東港客船碼頭查獲1名遭高雄地檢署通緝的黃姓通緝犯，他涉及偽造文書罪嫌，且已被通緝了近7年，他表示不知什麼原因被通緝，訊後押解雄檢歸案；總計今年1月11日起至今天，該隊已查獲3名通緝犯。

第五岸巡隊表示，海巡署自今年1月11日起配合居家防疫篩檢工作，針對前往外離島旅客加強身份查驗核對工作，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會志安的決心，全力防止不法藉機突破，持續強化各類船舶進出查驗工作，以期有效遏阻不法，維護治安。

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