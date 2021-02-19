緩頰吳斯懷「CHINA」爭議　陳玉珍：別含沙射影抹紅他

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨立委吳斯懷贊成海巡艦艇文字塗裝改為「CHINA」的爭議，立委陳玉珍替他緩頰，指吳斯懷講的應是「Republic of China」。她也批評，如果覺得吳斯懷對國家認同、對國家可能有不忠誠部分，應該用法律辦理，不要一直用含沙射影的方式抹紅吳斯懷。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

中國《海警法》2月正式上路，為了我國海巡人員能夠安全執法，及被更清楚辨識，總統蔡英文日前親自下令，將海巡艦艇舷側現有文字塗裝「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加「TAIWAN」字樣。不過，吳斯懷發文批評，「釣魚台是中華民國領土，再改塗裝為CHINA，我們一定舉雙手贊成」，但此文很快就遭刪除，而吳斯懷也更新貼文，把CHINA改成R.O.C。

吳斯懷此舉引發外界討論。陳玉珍18日受訪時替吳斯懷緩頰，稱吳委員指的應是「Republic of China」。她認為，如果民進黨對「China」這個字覺得很礙眼的話，他們現在是國會多數，請民進黨用正式方式去中化，國民黨則會在議場上直球對決。

至於吳斯懷有意轉戰立法院國防外交委員會一事，是否擔憂他受到民進黨政治算計？陳玉珍表示，吳斯懷是一位非常具有國防專業的委員，這點不容質疑，任何國會議員或其他人，都不應該妄自想像，直接懷疑任一個人對國家的忠誠，「這一點我非常不認同」。

陳玉珍批評，如果覺得吳斯懷對國家認同、對國家可能有不忠誠部分，應該用法律辦理，不要一直用含沙射影的方式抹紅吳斯懷。

另外，陳玉珍也表示，國民黨有一套制度，「如果人比較多就會比積分或者是抽籤」，看誰籤運比較好。如果吳斯懷可以進國防外交委員會的話，「我相信他將會是很專業的委員」，一定可以對國防事務作出專業監督，這點應該是民進黨所害怕的。