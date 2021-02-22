台北街頭驚見「異世界入口」！網全看傻：什麼鬼…屋主現身曝用途

▲北市驚見神秘電梯。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

近日有民眾發現，民生西路上一處騎樓出現一台神秘電梯，該電梯僅用幾條鐵條圍住，空間相當狹窄，2個人站進去就擠得動彈不得，看起來相當可怕，而有網友就目擊了電梯啟動中的畫面，拍下後還PO上網戲稱，「通往異世界的入口」，立刻引來網友熱議。

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪該處，並訪問到該戶電梯屋主陳太太。陳太太表示，當初是因為做生意要載貨才蓋電梯，後來因為土地徵收，土地向內縮後，電梯才裸露在騎樓間，而這電梯到目前為止也已使用了48年。

不過影片曝光後，引來大批網友關注，而當記者詢問是否擔心會因此遭到拆除，陳太太則表示，因為自己腳不方便，當然很怕被拆掉。

不過，這設置事後仍引起相關機關注意，由於此設置違反規定，建管處將開罰6萬元，並且限期改善，若再上門複查時未能改善，則會依法連續處罰，並依違建查報進行拆除。對此，陳太太覺得相當倒楣，無奈表示，該電梯原本室內梯，是因為道路縮減，才變在外面，「用了好幾十年才說要裁罰」。

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