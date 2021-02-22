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路邊攤點「陽春麵不要麵」老闆怒回沒賣！　她反PO網公審：臭跩三小

▲▼ 陽春麵不要麵 。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

▲民眾不滿在臉書社團發文。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

記者蔡儀潔／綜合報導

有民眾近日到台北市北投區石牌商圈，找尋期待已久的餛飩抄手，她想先暖胃，便表示要點清湯「就是陽春麵不要麵」，之後又數度追問，結果惹怒老闆，氣罵「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的」。該名顧客事後在網上抱怨「這家是在臭跩三個小朋友的」，引發熱議。

原PO在「爆怨2公社」臉書社團發文，稱自己到石牌商圈找尋期待已久、傳說很好吃的餛飩抄手，但沒想到老闆娘態度惡劣。她先客氣詢問要點清湯「就是陽春麵不要麵」，店家表示沒賣，她接著追問「湯不夠能不能加湯」，隨即又被拒絕，最後再問點餛飩湯能不能加湯。

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原PO的舉動惹怒店家，老闆娘咆哮「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的，你唸出來是什麼就是什麼，我端給你就是什麼，其他的通通沒有賣」。最後她點了一碗餛飩湯跟牛肉麵，然後抨擊「湯沒鹹淡到根本是熱開水加鹽，餛飩也沒味道，牛肉麵也慘...」，當場丟下餐具結賬走人。

事後原PO在網上抱怨，「口味因人而異，你也可以只做你想做的服務，但我不需要花錢還要承受你不合理的情緒」、「有的店家跩是真的有本事，這家是在臭跩三個小朋友的」，強調自己是願意付費加湯，老闆卻不能好好說話，「老闆絕對可以不用客製化，但不需要對客人咆哮好嗎」。

貼文發出後引發熱議，網友一面倒為老闆叫屈，「陽春麵不要麵，聽起來就像來亂的」、「老闆太難了！遇到這種客人只能算他倒楣」、「完全理解為什麼店家會發火」、「陽春麵不要麵是在哈囉」。

也有人指原PO根本是奧客，「你真奧」、「路邊攤當西餐廳吃喔」、「您還真是任性耶」、「自己點一份陽春麵把麵撈起來不吃不就好了」。

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